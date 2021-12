Diplomatas discutem negócios sustentáveis

Apostando no potencial da Bahia no setor de energias renováveis – o estado abriga a maior usina fotovotaica da América Latina – e buscando incrementar negócios num mercado que absorveu 2,539 milhões de euros em investimentos estrangeiros diretos (IED) entre 2006 e 2015, um grupo de embaixadores e cônsules de 17 países da União Europeia desembarcou, nesta quinta-feira, 19, em Salvador, para dois dias de encontros com representantes do poder público, do setor produtivo e da área de pesquisa da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e do Senai-Cimatec.

2,539 mi 2,539 mi

O objetivo é firmar compromissos para o desenvolvimento econômico sustentável e a luta contra as mudanças climáticas. Dados oficiais de 2016 mostram que a União Europeia foi o segundo destino das exportações baianas, US$ 1,441 milhões, além de ser o principal mercado de importação para a Bahia, com uma carteira no ano passado de US$ 943 milhões.

Além de serem recebidos na governadoria pelo governador Rui Costa (PT) e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Jaques Wagner, que fizeram uma explanação dos projetos estruturantes em curso no estado – metrô, VLT, ponte Salvador- Itaparica, barragens, novos aeroportos, e iniciativas em Parcerias Público-Privadas (PPPs), em setores como saúde e infraestrutura –, os diplomatas estiveram com o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM). No encontro ocorrido na Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), o gestor municipal assinou a Carta de Compromisso do Pacto Global de Prefeitos para o Clima e Energia.

Embaixador da União Europeia, João Cravinho disse que a Bahia tem um potencial importante no setor das energias renováveis, tema onde a União Europeia é pioneira. “A nossa parceria estratégica com o Brasil está baseada num compromisso compartilhado sobre temas como o desenvolvimento sustentável e a luta contra as mudanças climáticas. Lideramos o uso das energias limpas, caso da eólica e da solar num compromisso por uma economia mais sustentável”, afirmou.

ACM Neto, o primeiro gestor municipal da América a assinar o Pacto de Prefeitos, afirmou que essa ação reafirma o trabalho de sua gestão de fazer de Salvador uma cidade “cada vez mais sustentável e verde”. “Aproveitei a oportunidade para apresentar ações do Salvador 360, buscando mais parcerias e oportunidade para nossa capital”, informou.

O governador Rui Costa disse apostar no incremento da cooperação bilateral. “Espero que, a partir dessa reunião, possamos desdobrar várias parcerias na educação, na saúde, na infraestrutura, e na segurança pública. Esse foi um momento de mostrar a eles, como representantes dos países e também dos interesses econômicos de suas nações, oportunidade de negócios”, disse.

UPB

Os diplomatas também se reuniram com prefeitos, presidentes de consórcios públicos e associações municipalistas na sede União dos Municípios da Bahia (UPB), para sensibilizá-los a traçar as políticas públicas dentro do que preconiza o pacto global. “Embora o acordo de Paris seja assinado por representantes de governos do mundo, a implementação é feita por prefeitos e pelo setor privado”, assinalou o embaixador da EU no Brasil, João Gomes Cravinho. “Não é possível governar as cidades sem ter em conta impactos globais”.

Cravinho informou que cerca de 40 acordos estão sendo firmados nesta primeira etapa. A previsão é injetar na América Latina 80 milhões de euros na cooperação para apoiar e capacitar a gestão pública na ação local pelo clima e energia renovável. A quantia, segundo ele, é financiada por países desenvolvidos com o objetivo incentivar programas de baixa emissão de carbono para nações em desenvolvimento.

adblock ativo