Dilma Rousseff discursa em evento do BID

Costa do Sauípe - Em ano de eleição, mesmo um evento internacional serve de amostra para a corrida por votos. Foi assim com a fala da presidente Dilma Rousseff na sessão de abertura da assembleia de governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Sauípe na noite deste sábado.

"O Brasil vai bem e irá ainda melhor" foi a frase de Dilma que exemplificou o tom adotado no discurso.

A presidente fez uma balanço dos últimos 10 anos do Brasil e deu destaque aos números do atual governo. "Nos tornamos um país menos desigual, mais inclusivo. Retiramos 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza, 22 milhões nos últimos três anos e meio", afirmou Dilma.

Para além da conjuntura eleitoral, a chefe do Executivo federal usou sua fala para prestar contas ao BID, tratado pela presidente como um parceiro providencial para investimentos de infraestrutura e integração regional na América Latina e Caribe. "Apesar de ainda sentirmos os efeitos da crise de 2008, nossas economias vivem momentos de recuperação", defendeu.

Precipitação

Dilma criticou, indiretamente, as recentes declarações de agências internacionais que reduziram o potencial do Brasil como mercado para investimento estrangeiro. Segundo a presidente, "os julgamentos são precipitados e apressados".

"Sabemos da absoluta necessidade de manter os fundamentos da macroeconomia. Continuaremos no dever de levar o país pelo caminho certo", disse Dilma.

