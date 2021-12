Dilma: país mantém solidez da economia e inflação na meta

A presidente Dilma Rousseff reafirmou nesta quinta-feira, 3, em evento com empresários do setor comercial, que o país mantém as bases sólidas da economia, com a inflação dentro da meta.

Dilma disse, em evento da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que a dívida líquida do setor público em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) tem decrescido sistematicamente e que taxa de inflação vem sendo mantida nos últimos anos dentro dos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e assim ocorrerá em 2014.

"Nossa política fiscal está mantida olhando justamente essa tendência da queda da dívida sobre o PIB. Ao mesmo tempo, somos um país que acumula reservas...", afirmou Dilma.

