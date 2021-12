Dilma e Wagner participam da reunião anual do BID em Sauípe

O governador Jaques Wagner acompanha a presidente Dilma Rousseff, neste sábado, 29, às 18h, na abertura da 55ª Reunião Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 29ª Reunião Anual da Assembleia de Governadores da Corporação Interamericana de Investimentos (CII), que estão sendo realizadas, paralelamente, desde quinta, 27, na Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia. A reunião acontece até o domingo 30.

No ano passado, o governador Jaques Wagner participou da última reunião anual do BID, no Panamá, quando foi anunciada a escolha da Bahia como sede do próximo encontro.

Antes da abertura oficial, temas como inovação e empreendedorismo, investimentos de impacto e economia feminina foram discutidos pelos participantes dos encontros.

Atualmente, o governo baiano negocia com o BID operações de crédito no valor de US$ 424,7 milhões, para as áreas de turismo, gestão e saúde, além dos US$ 83,7 milhões em operações em execução, nas áreas de meio ambiente e desenvolvimento institucional. Já em relação à cooperação financeira de projetos apoiados pelo banco e já concluídos na Bahia, a carteira ultrapassa os US$ 2,1 bilhões.

Entre os projetos concluídos, destaque para o Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia, o Proconfis BA, considerado um sucesso pelo BID, por ter sido implementado em tempo recorde e ter chegado a resultados concretos. Dentre eles, o aumento da arrecadação do ICMS e da compensação previdenciária e a redução dos gastos, que superaram com folga a meta fixada. Por causa da experiência bem sucedida, o governo baiano foi convidado pelo banco para apresentar o programa em nível nacional.

Os Conselhos de Governadores do BID e da CII (membro do BID), formados em sua maioria por ministros da Fazenda, presidentes de bancos centrais e outras altas autoridades dos países membros da instituição, realizam suas reuniões anuais em um dos países que integram a instituição, no final de março de cada ano. Representantes de instituições financeiras multilaterais, de agências de desenvolvimento e de bancos privados também participam dos fóruns de discussão como convidados.

