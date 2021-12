Dilma designa Levy e Tombini para Conselho de Governadores do Banco dos Brics

A presidente Dilma Rousseff designou o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para representar o Brasil no Conselho de Governadores do Acordo sobre o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o Banco dos Brics. Segundo decreto publicado no Diário Oficial da União, Levy atuará no Conselho na qualidade de governador e Tombini como governador suplente.

Criado pelo bloco de países - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - em julho do ano passado em Fortaleza e ainda em fase de implantação, o Banco dos Brics está autorizado a financiar projetos do setor público e privado, dar garantias e participar de Parcerias Público-Privadas. Também poderá ter participação no capital acionário dos projetos, que terão foco obrigatoriamente em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A nova instituição deverá iniciar suas operações em janeiro de 2016.

