Dilma chega a Camaçari para inauguração da Basf

A presidente Dilma Rousseff já está no complexo industrial da Basf em Camacari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela vai percorrer as instalações da fábrica com diretores, o ministro da Fazenda Joaquim Levy e o governador Rui Costa. Depois, todos participam da solenidade de inauguração.

Com investimentos de mais de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 2 bilhões), a multinacional alemã Basf inaugura na manhã desta sexta-feira, 19, com a presença da presidente Dilma Rousseff, o complexo acrílico do grupo em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O empreendimento, integrado por três fábricas, representa o maior investimento da Basf em mais de 100 anos na América do Sul.

O complexo vai produzir acrilato de butila, ácido acrílico e polímeros superabsorventes, que são produtos usados na fabricação de tintas, fraldas descartáveis, produtos de higiene e uma série de itens feitos pela indústria química.

