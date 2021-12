Dicas para o presente dos namorados não virar uma armadilha

Valores abusivos cobrados por produtos ou serviços prestados no Dia dos Namorados devem ser denunciados ao Juizado de Defesa do Consumidor. Quem sofrer esse tipo de dano pode requerer, por intermédio do órgão, a devolução do valor pago a mais.



Durante esta época, em que a demanda é grande, alguns comerciantes aproveitam para aumentar preços. Também existem estabelecimentos comerciais, a exemplo de restaurantes, motéis e agências de turismo, que vendem muito, mas não melhoram o atendimento ao cliente.



Em todos os casos, o consumidor deve guardar provas da compra. Quando o problema for o aumento exagerado no preço dos presentes, a nota fiscal do produto - acompanhada de encartes de outras lojas - deve ser guardada para comprovação da abusividade de preço, às vezes bem acima do praticado no mercado.



Pacotes de viagem



O planejamento de viagens a dois, feitas para comemorar a data, merece cuidados redobrados. Normalmente a compra de pacotes é feita por meio de agências de viagens, seja nas lojas físicas ou pela internet.



"Antes de viajar, o consumidor deve ler atentamente todo o contrato, buscando informações sobre a qualidade dos serviços e o local de hospedagem", orienta a advogada Júlia Barreiros, especialista em direito civil.



Nem sempre o que é indicado em contrato é de fato oferecido. Foi o que ocorreu com o contador Maurício Santos, que reservou pela internet um pacote promocional de viagem para o litoral norte baiano. Fotos divulgadas no site mostravam que a hospedagem era confortável e perto da praia, mas isso não correspondia à realidade.



"Era começo de namoro, queria impressionar. Mas quando chegamos, ao invés de um lugar legal, parecia pensão mal-assombrada, escura e distante da praia", diz.



Situações como essa são, segundo a advogada, passíveis de indenização por danos morais e materiais. Entretanto, o advogado apenas registrou denúncia no Procon.



Para o superintendente do Procon-BA, Ricardo Maurício Freire Soares, o cidadão precisa reclamar seus direitos. "A informação é direito básico do consumidor e dever do fornecedor, que deve deixar disponível a descrição de todo tipo de serviço ou produto que oferece", completa.



