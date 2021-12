Diária de casa para veraneio chega a R$ 2,2 mil

O verão começa só no dia 21 de dezembro, mas quem procura por uma casa (apartamento ou village) para alugar na temporada precisa apressar o passo. É que, segundo os especialistas, a busca por este tipo de imóvel, que começou há cerca de dois meses, está "acelerada".

Ainda de acordo com os analistas, quem deixar para última hora pode terminar pagando mais caro ou mesmo frustrando as férias da família. E isso (a necessidade de se antecipar a busca) vale para até o período do Carnaval.

Praia do Forte, Guarajuba e Itacimirim, no litoral norte baiano, continuam, assim como nos últimos anos, os destinos mais "badalados" - e também mais caros. As diárias na região costumam girar entre R$ 500 e R$ 1,5 mil. Na Praia do Forte, há casos em que o aluguel de único dia chega a R$ 2,2 mil.

Alguns detalhes: o pagamento é sempre antecipado; as casas, 100% mobiliadas (incluindo roupa de cama e banho); e, normalmente, é estabelecido um limite para o número de hóspedes ou visitantes.

Com uma carteira contendo cerca de 160 imóveis para alugar por temporada, a maioria na Estrada do Coco, a corretora Sílvia Porto conta que Barra do Jacuípe, no km-31, tem tudo para ser o "point" deste final de ano. Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, ela diz, também "costuma atrair muita gente".

"Jacuípe está em alta agora. Tem muita casa boa por lá. Um pacote de 30 dias de um imóvel em condomínio fechado sai por entre R$ 4,9 mil e R$ 10 mil".

Ainda segundo ela, além de moradores de Salvador, a busca maior por imóveis de temporada é feita por turistas de estados como Minas Gerais e Goiás, além da capital federal.

"Hoje, 80% das chamadas que recebo no escritório são de pessoas buscando imóveis para alugar na temporada. Tem quem deixe para fechar negócio depois do Natal, mas esses são os atrasadinhos", diz.

Peculiaridades

Ter de "abrir a porta" para o inquilino"; mostrar a casa; fazer vistoria; providenciar uma cozinheira ou faxineira (R$ 80 a diária). Essas são algumas das atribuições do corretor de imóveis por temporada.

Na visão do especialista José Alberto, este é um mercado "muito específico" e que costuma "funcionar em horários extras". Segundo ele, o ideal é que o trabalho seja feito por um profissional "carreira-solo".

E dá dicas - para proprietários e inquilinos - de como não ter dor de cabeça na hora de fechar o negócio.

"Proprietários devem redigir um contrato bastante detalhado, com informações do inventário; solicitar caução para fazer frente a algum eventual dano; além de listar as pessoas que irão frequentar o imóvel".

"Já quem está pensando em alugar, precisa se informar sobre quem realmente está locando o imóvel. Se o proprietário ou uma empresa, para não pagar à pessoas errada (fraude). Além de confirmar se aquelas fotos correspondem ao atual estado de conservação do bem".

Proprietário de uma casa em Vilas do Atlântico - com quatro quartos, área total de 700 m², toda mobiliada, em rua privativa e a cerca de 250 metros da praia -, o engenheiro químico Carlos Roberto Sales conta que este ano é a segunda vez que aluga por temporada.

O imóvel, ele diz, já foi alugado por duas famílias de Salvador, no período de 20 de dezembro a 27 de janeiro de 2014. O primeiro grupo fica de 20 de dezembro até 16 de janeiro (R$ 8 mil). O outro, de 17 a 27 de janeiro (R$ 3 mil).

"É um período mínimo de 10 dias, sendo R$ 300, a diária. Para o Carnaval (dez dias), o valor é R$ 5 mil (R$ 500 a diária). A casa sempre ficou alugada o ano inteiro. Ela estava desocupada e eu decidi partir para a temporada", afirma Sales.

"Desgaste grande"

Dona, junto com o marido, de um apartamento em condomínio fechado na Praia do Forte, a professora do ensino fundamental Adriana Oliveira ainda não decidiu se aluga o imóvel para o Réveillon.

Adriana conta que, apesar do "bom dinheiro" que o período costuma render (cinco dias por R$ 6 mil, no ano passado; R$ 10 mil agora em 2013), o "desgaste também é muito grande".

"Tem de retirar (dos armários) roupas e outros objetos pessoais. No retorno, chego cansada de uma viagem e tenho de arrumar tudo sozinha. Às vezes encontramos as paredes manchadas. Por último, fico com nojo de usar o colchão".

