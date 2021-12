Dia das Mães: lojistas estimam queda de até 15% nas vendas

Puxado pelo fraco desempenho do comércio popular, o Sindicato dos Lojistas de Salvador (Sindilojas) estima uma queda de até 15% nas vendas para o Dia das Mães na cidade.

O percentual supera a projeção nacional de 4,1% de retração do faturamento do setor relativa à data comemorativa, conforme informação divulgada nesta terça-feira, 26, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O Dia das Mães é a segunda principal data do comércio no país, ficando atrás apenas do Natal. Em Salvador, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) espera também por um recuo nas vendas maior que a média nacional prevista: 5%. O percentual, entretanto, é bem inferior à projeção do Sindilojas.

Lojas de rua

A diferença nos cálculos das entidades baianas é explicada "pela maior representatividade, no sindicato, de lojas de rua e de bairro, proporcionalmente, que estariam sentido ainda mais os efeitos da crise", como ressalta o presidente do Sindilojas, Paulo Motta.

"Antes, o Dia das Mães para o comércio popular era caracterizado por vendas de eletrodomésticos e móveis com crediário de longo prazo, condição que hoje assusta o consumidor de baixa renda, que teme não apenas as taxas de juros, mas principalmente o desemprego, optando pela precaução de evitar compromissos de longo prazo", diz Motta.

Os lojistas, por sua vez, também mudaram o perfil de compra: "Estamos só fazendo reposição de estoques, sem buscar crédito para grandes compras ou investindo em produtos de maior valor agregado, já que os juros também pesam para os empresários", diz, informando que este ano, para o Dia das Mães, artigos femininos, tidos como lembrancinhas, devem superar as vendas de eletrodomésticos e eletrônicos.

Nacionalmente, a CNC ainda fez previsões de queda nas vendas, considerando os produtos que tradicionalmente são presenteados às mães: as livrarias e papelarias devem ter o pior desempenho (-21,1%), seguidas das lojas de móveis e eletrodomésticos (- 18,4%).

"São segmentos que devem registrar seus piores desempenhos em toda a série histórica e empurrar a variação da receita real do setor para o campo negativo", frisa a entidade.

Promoções

Diante de projeções tão pouco otimistas, o presidente da CDL Salvador, Frutos Dias Neto, alerta para a importância de um esforço concentrado do setor para reverter as tendências: "Situações do tipo devem sempre ser transformadas em oportunidades", afirma. "Vale a pena arrumar a loja, preparar a vitrine, facilitar a venda, e criar promoções para atrair o consumidor, porque mesmo em período de orçamento controlado, as pessoas querem dar um jeito de comprar um presente para as mães", recomenda.

