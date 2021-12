Dia das crianças: Codecon notifica lojas de brinquedos

Três lojas que vendiam brinquedos fora dos padrões de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) foram notificadas pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) na quinta-feira, 11. Foram notificadas as lojas Digytronic e Artes e Festas, localizadas no São Bento, e Lojas Americanas, que fica em um shopping do centro da cidade.

De acordo com a chefe do setor de Fiscalização da Codecon, Rose Estrela, na Digytronic e Artes e Festas foram encontrados brinquedos sem o selo do Inmetro, que garante a qualidade dos produtos. Já nas Lojas Americanas, a irregularidade encontrada foi a falta de tradução das instruções para o idioma português em produtos importados. Os três estabelecimentos foram obrigados a retirar os produtos das prateleiras e foram advertidos. Segundo o Codecon, se a loja insistir na venda do produto, ela poderá pagar uma multa que varia entre R$200 e R$3 milhões.

Fiscalização - De acordo com a Codecon, ao todo 55 lojas localizadas em shoppings e ruas da cidade foram fiscalizadas, desde o dia 2 de outubro, com o objetivo de coibir a venda de produtos que estão em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de dúvida no ato da compra, ou para fazer alguma reclamação, os consumidores devem contatar a Codecon pelo telefone 2203-3417.

