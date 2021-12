Dia da liberdade de impostos traz desconto de até 53% na BA

O brasileiro é o povo que mais paga impostos na América Latina. Mais de 1/4 de todas as riquezas produzidas vão para o estado, através dos impostos, que estão presentes em tudo o que compramos.

Por isso, a Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje) idealizou, há mais de 11 anos, o Dia da Liberdade de Impostos e Respeito ao Contribuinte (DLI), para a conscientização. Em Salvador será a sétima edição ocorrerá deste sábado, 23, até segunda-feira, 25.

Escolheu-se a data simbólica de 25 de maio porque, na época, o brasileiro trabalhava do início do ano até esse dia só para pagar os impostos. No atual governo, está maior ainda e sem indícios de que reduzirá.

Segundo o presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia, João Pedro Bahiana, "não se trata duma ação promocional e comercial, mas de uma ação educativa, para a conscientização sobre a elevada carga tributária vigente no país de hoje".

No próximo domingo, dia 24, em dois postos baianos, a gasolina sairá pela metade do preço. Cerca de 5 mil litros serão vendidos sem cobrança de tributos, a partir das 8 horas. Mas tem limite: R$ 30 para veículos e R$ 10 para motos. Vários outros estabelecimentos comerciais também participarão.

