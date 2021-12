Dia D do Feirão do Imposto oferece gasolina com 53% de desconto

No dia 25 de maio, motoristas em Salvador poderão abastecer com 53% de desconto no preço da gasolina. Com limite de R$ 50 para carros e R$ 20 para motos, o Dia D da Campanha Feirão do Imposto ocorre em dois postos: Gameleira, localizado na avenida Suburbana, e Mataripe, no Vale do Ogunjá.

A distribuição começa cedo, a partir das 7h. Os dois postos comercializarão aproximadamente 5 mil litros de gasolina cada um, com valor final reduzido, sem repasse de impostos para o consumidor.

A campanha acontece de 20 a 25 de maio, com o tema “Menos é mais”. A proposta do Feirão do Imposto é promover uma reflexão sobre a alta carga tributária no País. A ação é organizada pela Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia (AJE Bahia) e acontece desde 2003.

O lançamento da campanha será realizado na Casa do Comércio, às 18h30, e será marcado pela palestra “Menos burocracia, mais produtividade”, ministrada pelo advogado e mestrando em Direito Tributário, Elias Maron. O evento é para convidados.

Ao longo da semana, empresas parceiras do Feirão do Imposto realizam a venda de seus produtos e serviços sem o custo dos impostos inseridos no preço.

