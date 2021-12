Dez baianos levam R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia; veja os ganhadores

Quatro moradores de Salvador e seis do interior do estado foram sorteados nesta quarta-feira, 19, na Nota Premiada Bahia, e vão levar para casa R$ 100 mil cada.

Os ganhadores da capital moram nos bairros de São Cristóvão, Bonfim, Barra e Federação. Já os do interior são de Ipiaú, São Gonçalo dos Campos, Camaçari (dois contemplados), Vitória da Conquista e Conceição do Jacuípe. São eles: Fabiano Santos Souza, Eliete Santos Reis Sousa, Marcelo Magalhães Torres, Deivson Santana da Purificação, Angélica Ferraz Gomes, Marismar Aparecida Almeida dos Santos, Avanice Apolinário de Santana, Adenilson de Freitas Lopes, Geraldo Murilo Carneiro do Rosário e Denise Lima Ramos.

Com este sorteio, sobe para 80 o número de ganhadores do prêmio de R$ 100 mil, além de um sortudo que já levou R$ 1 milhão. Deste total, 53 pessoas são da capital baiana e 28 são do interior.

Segundo o Governo do Estado, mais de 365 mil participantes concorrem aos sorteios, que ocorrem de acordo com os resultados da Loteria Federal. Os números dos bilhetes são divulgados com antecedência no site da campanha www.notapremiadabahia.ba.gov.br. Para acompanhar todo o processo, basta acessar o site, fazer o login e, no menu 'Minha Conta', escolher a opção 'Bilhetes'.

Além do cadastro no site, também é necessário incluir o número do CPF nas compras realizadas em estabelecimentos comerciais, que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Os participantes também compartilham suas notas fiscais eletrônicas com 693 instituições beneficentes apoiadas pelo programa 'Sua Nota é um Show de Solidariedade'. Quem se cadastra para concorrer aos sorteios deve indicar até duas instituições, sendo uma da área de saúde e outra da área social.

