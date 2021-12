Deville amplia estrutura e capta eventos

Menos de dois meses depois da entrada em operação do centro de convenções do hotel Deville Prime, no bairro de Itapuã em Salvador, a rede paranaense comemora o retorno do investimento de R$ 8 milhões no novo equipamento. Com o Centro de Convenções da capital baiana em reforma, não foi difícil para o hotel captar eventos, já tendo assegurado, pelo menos, um por mês até o final deste ano.

É o que informa o gerente-geral do Deville Prime Salvador, Miguel Comandulli. "Estamos sendo procurados tanto para convenções de grandes empresas e segmentos comerciais, quanto para formaturas", diz Comandulli.

Ele frisa que a alta procura já é registrada antes mesmo da inauguração oficial do espaço, prevista para o próximo mês. Sem temer a crise, a rede pretende investir ainda este ano na reforma das instalações nos cinco andares do total de 204 quartos do hotel.

"Quem vive do turismo tem de pensar em longo prazo, acreditar que as crises são cíclicas e que o setor também depende do desempenho de diversas economias mundialmente", justifica.

Comandulli reconhece, entretanto, o quanto a rede hoteleira de Salvador e o turismo de eventos da cidade vêm sofrendo com a falta do Centro de Convenções da Bahia, em reforma desde meados do ano passado.

Com capacidade para 600 pessoas, o equipamento do hotel é modular, podendo se dividir em três salões, mas ainda assim é insuficiente para a demanda para grandes eventos da capital, já que é considerado de médio porte.

Reforma

"Precisamos ter de volta uma centro de convenções para grandes congressos e feiras que reúnem milhares de pessoas e acabam movimentando toda a rede hoteleira da cidade", frisa Comandulli.

Instalado no bairro de Armação, o Centro de Convenções da Bahia está em reforma desde julho do ano passado, depois de ter sido interditado por falta de segurança.

Antes, a falta de climatização e de modernização das instalações já vinha comprometendo a competitividade da capital baiana. Enquanto um novo equipamento é planejado, o estado optou em realizar reformas emergenciais orçadas em R$ 13,5 milhões.

Resorts

Miguel Comandulli alerta que boa parte dos congressos e simpósios está sendo deslocada para centros de convenções de resorts no litoral norte, "o que foi bom para os hotéis locais, mas sem maiores retornos para os instalados em Salvador", frisa.

Já na disputa pelos eventos de médio porte, o Hotel Deville tem saído na frente não apenas pela qualidade da estrutura, como também por questões de conveniência: proximidade do aeroporto e oferta de estacionamento gratuito, com cerca de 300 vagas.

A Rede Deville emprega atualmente aproximadamente 1.100 funcionários em nove hotéis que, juntos, somam aproximadamente 1.500 acomodações. São eles: São Paulo Airport Marriott Hotel (SP), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Business Curitiba (PR), Deville Business Maringá (PR), Deville Express Cascavel, Deville Express Guaíra (PR) e o novo Deville Prime Campo Grande (MS), além do Deville Prime Salvador.

