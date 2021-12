Devedores terão perdão de até 100% de multa em mutirão

Com a expectativa de aumentar a arrecadação nesse tempo de crise econômica, governo do estado e prefeitura de Salvador com o apoio da Justiça, iniciam na próxima semana mutirão visando recuperar dívidas em atraso que somam mais de R$ 24 bilhões.

Os devedores terão condições excepcionais para pagar seus débitos - perdão de multas e parcelamentos - com a intermediação de juízes do Tribunal de Justiça da Bahia que atende a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), empenhado em diminuir o estoque de mais de 100 mil processos nas varas de fazenda da Bahia.

Na solenidade de assinatura do convênio entre representantes do estado, prefeito e Justiça, os secretários de Fazenda do Estado, Manoel Vitório e de Salvador, Paulo Souto, classificaram a iniciativa como um "marco" embora não quisessem estimar quanto cada governo espera arrecadar.

"O processo de conciliação vai deixar a espectativa dos processos judiciais serem mais céleres nas varas da fazenda. Esse é o grande resultado que pode haver para o estado", disse Vitório.

Informou que a Bahia tem cerca de 400 mil empresas, mas 80% dos devedores do ICMS são apenas 400 empresas. Para débitos como ICM e ICMS, a redução prevista é de 85% nas multas e dívidas, quando o pagamento for feito integralmente, à vista. O desconto será de 60% para quem fizer o parcelamento em até 36 meses, e de 25% para parcelamento em até 48 meses.

Os débitos de IPVA, ITD e taxas terão descontos em multas e acréscimos de 85% para pagamento integral, e 60% para parcelamento em até quatro meses. O valor de cada parcela será de, no mínimo, R$ 200.

Iniciativa ótima

Souto explicou não ser possível estimar a arrecadação do mutirão pelo momento de crise econômica. "A iniciativa é ótima Estamos enviando 150 mil cartas para devedores, mas isso não vai terminar na semana do mutirão, disse, alertando ao devedor. "Ele não pode continuar se iludindo que não somos eficientes e que por isso ele pode ser um devedor eterno. Não pode. Algum dia a dívida chega e com muita gravidade. Por isso deve aproveitar o momento".

Lembrou que os contribuintes terão 100% de dispensa de juros e multas para quem pagar à vista, dispensa de 50% de juros e multas para quem parcelar em 12 meses sem correção monetária e até 60 meses com 50% de desconto nos juros e multas mantendo a correção monetária.

O desembargador Maurício Kertzman que coordena o mutirão explicou que serão 124 postos de atendimento simultâneos montados na Arena Fonte Nova para atender os contribuintes. "O que não for pago no programa o Judiciário vai tomar medidas de coerção como o mutirão de penhoras, programado após o mutirão de conciliação"

