Detran promove 3º leilão de veículos no dia 16

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) realizará na próxima quarta-feira, 16, o terceiro leilão de veículos do ano. O objetivo é diminuir o número de carros no pátio da instituição que não foram retirados no prazo estabelecido pelo órgão.

Os veículos que serão leiloados estão disponíveis no Detran, do dia 7 até o dia 15 de outubro, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Quem tiver interesse, pode conhecer o edital no Portal do Detran.

O leilão ocorrerá também nas Ciretrans de Feira de Santana e Santo Amaro, dia 18, em Barreiras, dia 22, e em Irecê, dia 24.

adblock ativo