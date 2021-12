Deten registra lucro líquido de R$ 107,6 mi

Uma das principais empresas do Polo Industrial de Camaçari, a Deten Química conseguiu ampliar o lucro líquido em 5,7% no ano passado, mesmo tendo que enfrentar cenários adversos nos mercados interno e externo.

A empresa, que é produtora de matéria-prima química básica (LAB) para o tensoativo mais utilizado mundialmente na produção de detergentes líquidos e em pó, teve em 2016 lucro líquido de R$ 107,6 milhões contra os R$ 101,8 milhões obtidos em 2015, além de faturamento bruto maior em 2,32%.

Os dados foram apresentados para clientes e acionistas da companhia, em relatório da diretoria divulgado este mês.

Vendas “spots”

A crise no mercado interno levou a um crescimento tímido nas vendas no Brasil, de apenas 0,68%. Em compensação, as exportações aumentaram 57,76% em função de maiores vendas “spots”, ou seja, a partir de operações na bolsa de mercadorias. O recurso foi mais adotado diante do comportamento do mercado externo, detalhado no documento divulgado entre os acionistas.

“O cenário internacional em 2016 teve um menor ritmo global, considerando que as principais economias avançadas e os grandes emergentes ou mantiveram ou reduziram a expansão econômica, comparativamente ao ano anterior e às expectativas”, frisou o documento, chamando a atenção dos impactos nos negócios da desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) da China, por exemplo. Internamente, um dos destaques negativos apontados foi a queda média de 4,2% do consumo das famílias brasileiras.

Segundo a companhia, o combinado de fatores externos e internos – inclusive a elevação dos preços do petróleo, que fechou o ano cotado a US$ 56,82/barril contra US$ 37,72/barril do ano anterior – acabou influenciando diretamente nos preços e margens dos produtos. A produção de LAB atingiu 195 mil toneladas, ainda superior ao ano anterior em 0,52%. Já a produção do Labsa, que já é o tensoativo que utiliza o LAB como matéria-prima, atingiu 70 mil toneladas, inferior ao ano anterior em 2,78%.

Os volumes, segundo a empresa, permitiram, entretanto, o pleno atendimento do mercado e a manutenção dos níveis adequados dos estoques.

Eficiência

O relatório da diretoria da Deten ainda informou a continuidade do projeto de ampliação da unidade de produção de LAB, para acompanhar o crescimento previsto do produto nos próximos anos. A companhia, por outro lado, buscou maior eficiência com economia de energia e matérias-primas.

Algumas medidas também impactaram não apenas na redução de custos, como em melhores condições ambientais. É o caso, por exemplo, a dutovia de 43 km mantida em operação, em parceria com a Transpetro (Petrobras Transportes), para o transporte da matéria-prima, normal-parafina, não utilizando modal rodoviário. “O investimento aportado e o aprimoramento processual atingido renderam uma economia de consumo de diesel e combustível fóssil, reduzindo consequentemente a geração de poluentes”, destaca o relatório.

No mesmo documento, a Deten ainda informou a realização de investimentos de R$ 3,7 milhões na controlada Detenpar Empreendimentos, mesmo esta estando com as atividades operacionais paralisadas. Avalia-se um novo objetivo social para a controlada.

