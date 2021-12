Desenbahia vai financiar a fábrica da JAC

Depois de assegurar infraestrutura e incentivos fiscais, o governo baiano agora vai financiar, com recursos do Tesouro Estadual, pelo menos a metade dos R$ 120 milhões a serem usados pela montadora chinesa JAC Motors para as obras civis da primeira etapa de construção da fábrica do grupo na Bahia.

Os outros R$ 60 milhões virão de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme financiamento aprovado ontem pelo conselho de administração da Agência de Fomento do Estado (Desenbahia).

Com recursos assegurados, a unidade deve começar a ser construída até o início de novembro, no Polo Industrial de Camaçari, após quatro meses de atraso no cronograma oficial das obras, por conta de mudanças no capital societário da JAC Motors Brasil.

Para obter o financiamento, foi preciso que a matriz chinesa, que assumiu recentemente o controle majoritário do empreendimento, com 66% de participação, assegurasse junto à Desenbahia a responsabilidade em dois documentos de garantia, ratificando as intenções inicialmente previstas pelo sócio brasileiro, o Grupo Sérgio Habib, agora minoritário, com 33%.

"No primeiro documento, eles firmaram o compromisso de pagar dez parcelas anuais de R$ 15 milhões, suficientes para arcar com o financiamento; no outro, eles deram a garantia de que se, por acaso, tudo der errado no projeto, eles vão arcar com todas as contas do que está sendo gasto pelo governo baiano", disse o secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia.

Incentivos

Só no que se refere a incentivos fiscais, o estado está oferecendo diferimento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para compra de bens para o ativo fixo da unidade; mais diferimento por 15 anos do tributo nas importações de veículos acabados, destinados à revenda, nas aquisições e nas importações de matéria-prima; e crédito presumido do ICMS, também por 15 anos, de 98%, do primeiro ao sexto ano de operação, e de 90%, do sétimo ao 15º ano.

James Correia acredita que as medidas tomadas pelo estado são válidas pelo impacto na economia local. A fábrica prevê investimentos totais de R$ 1 bilhão, com previsão de geração de 3.500 empregos diretos e outros 10 mil indiretos.

"Sem falar que é mais uma grande empresa para consolidar nosso setor automotivo", frisa Correia, comparando com os resultados atuais da unidade baiana da Ford, também em Camaçari, que já exporta 25% da produção, "com significativo impacto na balança comercial do estado, além da geração de emprego e renda".

O empresário Sérgio Habib considerou "normal" a exigência para que o sócio chinês assumisse agora as garantias, mas admitiu que os trâmites acabaram atrasando a liberação do financiamento, principalmente depois das incertezas geradas pelo boato de que a fábrica não se instalaria mais na Bahia, "coisa que agora ninguém mais tem dúvida", como assegurou.

"Com licenças ambientais e financiamentos aprovados, nosso próximo passo agora é contratar a construtora para dar início às obras", diz o empresário, que ressalta que todo o restante dos recursos previstos virá do capital chinês.

A fábrica da JAC deve ser inaugurada no primeiro trimestre de 2016. A produção prevista é de 100 mil carros/ano, com faturamento inicial da ordem de R$ 400 milhões.

