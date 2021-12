Desemprego na RMS cresceu 31% em um ano

Em um ano, o número de trabalhadores desempregados na Região Metropolitana de Salvador (RMS) passou 273 mil para 358 mil, o que representou um aumento de 31,1% de acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) divulgada nesta quarta-feira, 31. Segundo o levantamento, o desemprego atingiu, em setembro, 19% da população economicamente ativa na RMS.

Desde o ano de 2011, a quantidade de pessoas em busca de oportunidades no mercado de trabalho tem aumentado além da capacidade de absorção do mercado de trabalho, explica o economista João Teixeira, um dos responsáveis pela pesquisa, elaborada pelo governo estadual e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). "Existe um aumento da pressão sobre a População Economicamente Ativa (PEA)", explica o economista. O movimento verificado na RMS coincide com o que acontece nas outras regiões metropolitanas pesquisadas, acrescenta.

Na avaliação de Teixeira, "os números mostram que houve uma queda nos rendimentos médios da ocupação, o que tem levado pessoas que normalmente não estariam no mercado de trabalho a buscar alguma ocupação para ajudar no sustento familiar". Segundo ele, o aumento da PEA reflete o fato de o brasileiro estar se acostumando a uma nova realidade econômica.

"Com os programas de transferência de renda e os aumentos reais do salário mínimo, as famílias brasileiras estão cada vez mais acostumadas a um padrão de vida mais elevado e muitas vezes a manutenção deste padrão estimula as pessoas a entrarem ou a se manter no mercado de trabalho por mais tempo", acredita.

Foi isso que levou Márcia de Oliveira, 23 anos, a conciliar os estudos com o trabalho como vendedora em um shopping. "Eu preciso de um carro para conseguir estudar e para isso achei que estava na hora de trabalhar, mesmo antes de me formar", explica.

O comércio, atividade que abriu as portas do mercado de trabalho para a jovem, está entre as atividades que mantiveram um desempenho positivo em setembro. De acordo com a PED, a atividade apresentou uma ampliação de 0,7% nos últimos 12 meses e cresceu 1,7% entre agosto e setembro. O setor de serviços foi o que apresentou o melhor desempenho na pesquisa. Com 926 mil postos de trabalho, o setor é responsável por mais da metade dos postos de trabalho da RMS, que somou em setembro 1,5 milhão de trabalhadores.

A indústria cresceu 5,6% na comparação com o mesmo período anterior e manteve-se estável em relação ao mês de agosto. No entanto, para João Teixeira é cedo para se pensar numa retomada da atividade. "Estamos chegando ao final do ano, período de muitas encomendas, então é normal que a atividade gere empregos até novembro, quando costuma voltar a desaquecer", prevê. Certo mesmo, complementa, é que o mercado de trabalho na construção civil está esfriando, segundo Teixeira. "Em setembro houve a terceira redução seguida na quantidade de postos de trabalho, o que indica uma tendência", acredita.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e Madeireiras da Bahia (Sintracom), Raimundo Brito, houve mesmo um desaquecimento na atividade por conta do término de obras de grande porte. "Nossa atividade se caracteriza por esse tipo de variação. Acontece às vezes de uma empresa demitir todos os trabalhadores, para dois ou três meses depois sair contratando todos novamente", destaca. Segundo ele, a expectativa dos trabalhadores a médio e longo prazo é positiva. "Com os imóveis e as obras públicas, vamos crescer", afirma.

adblock ativo