Desemprego: índice tem queda de 11,2%, mas brasileiros sem trabalho somam 12 milhões

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,2% no mês de janeiro. A informação consta na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 28. Esta é a primeira estatística de emprego divulgada para 2020.

O resultado do trimestre encerrado em janeiro atingiu 11,9 milhões de pessoas. Houve queda de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em outubro, que serve como base de comparação para o dado atual.

As instituições financeiras esperavam uma taxa de 11,3% para o trimestre encerrado em janeiro. No ano passado, no trimestre encerrado no mesmo mês, a taxa tinha ficado em 12%. Já a taxa de informalidade atingiu 40,7% da população ocupada, representando um contingente de 38,3 milhões de trabalhadores informais. No trimestre encerrado em outubro de 2019, a taxa tinha sido de 41,2%, e, no mesmo trimestre do ano anterior, 40,6%.

