Desemprego cai pelo 3º mês, mas RMS mantém índice alto

O desemprego na Região Metropolitana de Salvador diminuiu pelo terceiro mês seguido. Em julho, as informações captadas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais em parceria com o Dieese, Seade e Setre mostram que a taxa caiu de 19,1% para 18,7% na População Economicamente Ativa (PEA).

Mesmo com a queda, o índice da capital baiana é o maior entre as seis regiões metropolitanas pesquisadas. Em Belo Horizonte a taxa ficou em 7,1%, Fortaleza, 8,4%, Porto Alegre 6,7%, Recife 13,4% e São Paulo 11%.

Em julho, o contingente de desempregados foi estimado em 345 mil pessoas, 3 mil a menos que no mês anterior. Esse resultado deveu-se ao crescimento do número de postos de trabalho (25 mil), valor superior ao do aumento de pessoas na PEA (22 mil). No período, o contingente de ocupados cresceu 1,7%, passando de 1.474 mil pessoas em junho, para 1.499 em julho.

Nos setores da atividade econômica analisados, houve crescimento em serviços com 24 mil novas contratações, alta de 2,7% e na indústria de transformação foram 1 mil novas contratações, 0,8%. Já no comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas houve queda, foram menos 2 mil postos de trabalho, redução de 0,7%, enquanto a construção permaneceu estável.

adblock ativo