Desconto no IPVA para veículos com placa de final 1 termina nesta quarta

Segue até esta quarta-feira, 28, o prazo para pagamento da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com desconto de 5%, para os proprietários de veículos com placa de final 1. Também nesta quarta vence o prazo para pagamento da primeira parcela do imposto, sem desconto.

Quem deseja quitar o IPVA em cota única sem o desconto tem até 30 de abril para realizar o pagamento, que pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, bastando apenas apresentar o número do Renavam.

Confira o calendário de pagamento:

