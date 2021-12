Desconto no IPVA para placas de final 6 segue até sexta

Os proprietários de veículos com placas de final 6 podem podem pagar o Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) com 5% de desconto até esta sexta-feira, 26. O benefício é válido apenas para a quitação à vista.

De acordo com a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz), há ainda a opção de parcelamento em três vezes, sendo que o pagamento da primeira cota deve ser feito também até esta sexta. Quem preferir, pode quitar o valor integral do tributo, sem desconto, até 31 de agosto.

O dia 26 também é a data-limite para o pagamento da segunda parcela do imposto referente aos veículos com placa de final 5. Já nos dias 29 e 30 vencem as últimas parcelas para as placas de finais 3 e 4, respectivamente.

As datas de pagamento das demais cotas e placas podem ser conferidas no calendário do IPVA 2015, disponível no site da Sefaz (Inspetoria Eletrônica => IPVA => Calendário).

Para efetuar o pagamento, basta dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos. Em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato pelo número 0800 071 0071.

