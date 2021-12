Desconto no IPVA para placa de final 7 vence na quinta-feira

Os motoristas que possuem veículos com placa de final 7 têm até a quinta-feira, 27, para efetuarem o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com o desconto de 5%.

De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), além da cota única, também existe a possibilidade de parcelamento do valor em três vezes, com o vencimento da primeira cota também no dia 27. Caso o contribuinte não opte pelo desconto, o pagamento pode ser efetuado até 28 de setembro.

O valor pode ser quitado nas agências ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, do Bradesco ou do Bancoob, portando o número do Renavam.

Também devem ficar atentos os proprietários de veículos de placa de final 6, com o vencimento da segunda parcela no dia 28 de julho. Além dos de placa final 5, com o vencimento da terceira parcela, que deve ser paga no dia 31.

As datas de vencimento das demais placas podem ser consultadas no site da Sefaz, clicando no canal Inspetoria Eletrônica, em seguida em IPVA.

A Sefaz ainda informa que o pagamento é integrado, sendo necessário quitar ainda a taxa de licenciamento e multas relacionadas ao Renavam.

adblock ativo