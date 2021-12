Desconto no IPTU poderá ser ampliado

Após anunciar no final da semana passada que dará desconto de 10% sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2014 e 2015 para quem aderir ao recadastramento imobiliário que começa hoje, a Prefeitura de Salvador anunciou mais um abatimento automático no tributo, de acordo com idade do imóvel. Quanto mais velho o imóvel, maior o desconto que varia de 4% a 25% sobre o valor do IPTU.

Contudo, para ser beneficiado de forma automática, vale a mesma regra: o contribuinte tem de obrigatoriamente informar à Prefeitura a existência e localização de seu imóvel residencial ou comercial. Salvador tem muito mais imóveis do que os 652 mil inscritos no IPTU.

O decreto instituindo o programa de cadastro imobiliário foi assinado ontem pelo prefeito ACM Neto (DEM). O preço para quem não o fizer será multa de R$ 412,62. O prazo vai até 30 de setembro.

O desconto no IPTU por depreciação do imóvel já existe com base legal, mas muita gente desconhece. A novidade é que passa a ser automático. Antes o dono do imóvel tinha de solicitar.

Arrecadação - O prefeito ACM Neto afirmou em entrevista, após a assinatura do decreto, que o objetivo do cadastramento de imóveis é o de "organizar as políticas públicas, planejar melhor a cidade, definir melhoria na educação, saúde, limpeza e transporte público". De fato, a cidade até hoje não possui esse banco de dados.

Contudo, sabe-se que muitos imóveis que existem na cidade não pagam o IPTU por não estarem cadastrados. Soma-se a isso a inadimplência de 36% sobre o valor estimado de recolhimento do imposto. Hoje Salvador recolhe R$ 270 milhões do IPTU e deveria arrecadar R$ 420 milhões, informou o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, que apresentou detalhes do programa ao lado do prefeito.

Apesar de o município registrar 652 mil inscrições que recolhem ou são isentos do IPTU, o censo 2010 do IBGE aponta 1.097.829 milhão de domicílios na capital baiana. A Coelba contabiliza 1.038.923 milhão de endereços e a Embasa 1.064.548 milhão de registros. Uma defasagem de 400 mil endereços.

São 140 mil isentos de IPTU hoje, mas a expectativa é a de que aumente. "Quem não pode pagar, não vai pagar. E a isenção na cidade será ampliada de maneira significativa", afirmou Neto.

Como a Prefeitura pretende aumentar a arrecadação do IPTU apesar dos descontos? "No projeto ainda a ser enviado para a Câmara vamos ajustar a base de cálculo da planta genérica da cidade. Os imóveis estão registrados com valores ínfimos", esclarece Mauro Ricardo.

Serviço - O site do programa é www.recadastramento. salvador.ba.gov.br. Para recadastrar é preciso informar CEP, número de inscrição do imóvel, CPF ou CNPJ, número de registros da Coelba e Embasa (que vem na conta) e documento que comprove a propriedade do imóvel. As 220 escolas informatizadas da rede municipal disponibilizarão computadores.

Após imprimir o formulário, anexar cópia do documento de propriedade (para evitar fraude) e enviar para a Sefaz pelo correio ou no SAC ou, ainda, na sede da Sefaz.

Condomínios também devem ser cadastrados, o que caberá aos síndicos fazê-lo. O contribuinte pode escolher a data de pagamento do IPTU e o endereço de cobrança. A Prefeitura disponibilizou telefone (2101-3737) e e-mail para tirar-dúvidas: recadastramento@salvador.ba.gov.br.

