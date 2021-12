Desconto de 5% no IPVA termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira, 28, o desconto de 5% no pagamento, em cota única, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para automóveis com placas de final 1. Já os proprietários de com placas de final 2 podem aproveitar o abatimento até sexta, 29.

O IPVA também pode ser parcelado em três vezes, mas sem descoto. Para isso, é preciso pagar a primeira cota na mesma data em que ocorre o vencimento do abatimento de 5%, ou seja, dia 28 para placa 1 e 29 para placa 2. O calendário completo pode ser consultado no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA).

O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, mediante a apresentação do número do Renavam.

