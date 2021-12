Desconto de 10% no IPTU será mantido em 2016, anuncia Neto

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) anunciou na manhã desta quarta, 11, que encaminhará ao Legislativo na próxima semana projeto-de-lei que estende para 2016 o desconto que foi dado no ano de 2014 e 2015 de 10% para os imóveis que se recadastraram.

Neto disse, ainda, que vai alterar a forma de cobrança do IPTU para os clubes sociais, de modo que o pagamento do tributo seja mais favorável às entidades.



Logo após a alteração da lei do IPTU, em 2014, o valor do imposto para clubes sociais e imóveis de grande porte foi considerado abusivo por muitos contribuintes que judicializaram a cobrança. "Vamos manter o desconto de 10% para quem pagar à vista", disse o prefeito.



O prefeito adiantou, ainda, que o projeto do Plano Diretor de Salvador será enviado ao Legislativo no próximo dia 18 e que a nova lei de ordenamento do uso do solo (Louos) será encaminhada em dezembro. No caso do PDDU, uma das propostas previstas é a implantação de um polo de logística na cidade.



Ele enfatizou que espera que a Câmara vote logo projeto do ITIV, que trava a pauta da Casa há semanas para que outras matérias sejam apreciadas.



O prefeito disse também que a Prefeitura tem dois projetos inovadores, com nomes e conceitos já definidos, que devem ser encaminhados ainda este ano à Casa, mas que prefere não dar detalhes neste momento.

adblock ativo