Deputados se unem contra fim da Fafen

Deputados se uniram contra o fechamento das fábricas de fertilizantes (Fafen) na Bahia e Sergipe. O motivo, de acordo com a Petrobras, são os prejuízos acumulados.

O deputado federal Bebeto Galvão (PSB-BA), que é também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia (Sintepav), demonstrou revolta ao discursar no Plenário da Câmara.

“Trata-se de uma grande perseguição promovida por Temer”, acusou.

O deputado disse que 700 postos de trabalho direto e indireto estão ameaçados, além da produção de fertilizantes.

“Também diminuirá a arrecadação. Isto é um ato criminoso”, desabafou. Um dos representantes do partido Democratas na Câmara, o deputado federal Paulo Azi, se disse preocupado e apreensivo com as consequências negativas para Camaçari e outras cidades, a exemplo de Alagoinhas, “pois possuem nesta atividade a mola propulsora para o desenvolvimento”.

Crítica

O deputado considerou inconcebível que uma decisão dessa magnitude seja tomada sem que haja um debate, “para que nós possamos impedir que uma indústria dessa importância tenha as suas portas fechadas”, criticou”.

Inconformada, a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) defendeu que a Fafen foi a primeira empresa ali instalada e é considerada o embrião do Polo Petroquímico de Camaçari.

Ela avaliou o diretor da Petrobras, Pedro Parente, como “um cidadão que claramente não tem compromisso com a pátria, que fecha duas unidades da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia, colocando-a em hibernação”.

E destacou ainda a importância dos fertilizantes: “Os fertilizantes são insumos essenciais para a produção agrícola, fato que obriga qualquer nação a tratar sua produção como uma questão de segurança nacional”.

Já o deputado Nelson Pelegrino, do PT, ressaltou que o Brasil é o país do agronegócio: “Eu quero ver se a bancada ruralista vai ficar silente em relação a isso. Fechar estas unidades é ficar refém das unidades produtoras de países como os Estados Unidos e a China. Estas unidades são fundamentais para a agricultura”.

Proposta

O deputado estadual sergipano Gilmar Carvalho (Solidariedade) protocolou uma proposta junto à Assembleia, pedindo a criação de uma frente parlamentar suprapartidária contra o fechamento da unidade de Sergipe. De acordo com o deputado, o fechamento representa grave risco.

A frente parlamentar teria o objetivo de agir para buscar esclarecimentos junto à Petrobras, na tentativa de reversão da decisão e/ ou acompanhando o cumprimento dos direitos dos trabalhadores afetados, bem como na proteção das famílias.

Ele destacou o tamanho e o prestígio da bancada da Bahia junto ao governo federal, que, segundo acredita, deverá apoiar e ajudar na reversão da decisão da Petrobras. “Nós estamos falando da Fafen Sergipe e da Fafen Bahia, que tem bancada numerosa e tem muito prestígio junto ao governo, ou seja, não vamos falar sozinhos. É necessário que as bancadas se unam ”, declarou Carvalho.

adblock ativo