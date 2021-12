Depósito de containers é inaugurado no Polo Petroquímico

Mesmo em meio à crise econômica em que passa o país, o município baiano de Camaçari continua a comemorar a chegada de mais investimentos na região. Desde o início do ano já foram três: ampliação da Gamesa - planta de energia eólica; instalação da multinacional Basf e a inauguração do Depot Salvador - depósito usado por empresas exportadoras para armazenar containers - que ocorreu nesta quarta, 15, no Polo Petroquímico.

O evento contou com a presença de empresários e do governo. O prefeito Ademar Delgado das Chagas (PT-BA) ressaltou, na ocasião, que uma dos maiores benefícios para o município é a geração de emprego e renda, já que a Operadora prevê a contratação de cerca de 80 trabalhadores do município.

"As empresas que chegam aqui se comprometem em empregar os camaçarienses e a Operadora Logística Salvador (responsável pelo empreendimento) não foge à regra. Isso impulsiona mais a economia da região", disse Chagas que também elenca outros benefícios com a chegada da operadora, como a contribuição do ISS - tributo que aumenta a arrecadação municipal - e também o crescimento da atratividade empresarial para mais e novos investimentos no município.

O prefeito ainda elogia o compromisso ambiental da operadora, que implantou no espaço de 50 mil m2 uma estação de tratamento de água para que o recurso possa ser reutilizado.

"Precisamos desse tipo de comprometimento empresarial. A chegada da operadora é muito boa para Camaçari, que apesar de sofrer algum impacto do momento econômico, está crescendo. Agora é esperar o próximo lançamento, da Votorantim", revela Chagas.

Deslocamento



A Operadora Logística Salvador é a primeira empresa que armazena container na região, embora existam outras que prestem o serviço de transporte. O diferencial, no entanto, será justamente o de armazenagem e manutenção que, segundo o diretor comercial Marcelo Grimaldi, vai reduzir significativamente o custo com deslocamento de cargas.

"O que estamos realizando é uma sinergia com a indústria. A estrutura funciona ao lado do cliente, com serviços diversificados e personalizados. Por isso, o custo deles com a logística vai reduzir drasticamente", afirma Grimaldi.

O espaço tem capacidade para armazenar cerca de cinco mil containers, e a previsão do diretor comercial é de que ainda este ano o local seja ocupado por quatro mil e em 2016 alcance a capacidade máxima. "Já fechamos contrato com a Bahia Celulose, mas ainda tem muito mais por vir, mais empresas e parceiros", conta o diretor de operações Fernando Salvador.

Segundo ele, a crise atual só antecipou a chegada da operadora. "Íamos inaugurar no final do ano, mas o mercado agora está propício para o investimento e resolvemos antecipar a vinda", disse Salvador.

