Demitidos da Azaleia poderão ter parcelas extras de seguro

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos, participa, nesta quinta-feira, 13, da reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), em Brasília. Na oportunidade, irá defender a liberação de mais duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para os trabalhadores atingidos pelo fechamento das 12 unidades da Vulcabras/Azaleia, do município de Itapetinga.

"Esse pleito que levamos ao Codefat é mais uma iniciativa com vistas a minimizar o impacto que o desligamento dos trabalhadores do polo calçadista irá provocar. Em outros momentos difíceis como esse, seja na Bahia ou em outros estados, o Codefat aprovou a ampliação do benefício", disse o secretário. Os demitidos terão ainda a oferta de duas mil vagas em cursos de qualificação profissional já a partir de janeiro.

