Demissões no setor hoteleiro deixam governo baiano em alerta

A demissão de 6 mil pessoas este ano em diversos hotéis da capital baiana e de outras zonas turísticas do Estado (30% dos 20 mil empregados que o setor hoteleiro demitiu no mesmo período no país), deixou em alerta a Secretaria Estadual de Turismo (Setur). Alvo de duas manifestações de trabalhadores esta semana, o Pestana Bahia, maior hotel de Salvador, demitiu 130 funcionários desde fevereiro e se tornou foco da preocupação do secretário Nelson Pelegrino, que solicitou audiência em Lisboa, com a direção do Grupo Pestana, nos próximos dias.

O grupo administra dois hotéis na capital baiana, um deles no Convento do Carmo, Centro Histórico, que também enfrenta uma grave crise há mais de 3 anos. Mas, segundo a assessoria do Pestana, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares de Salvador e região (SindiHotéis) concentrou na rede os efeitos de uma crise econômica que é nacional.

O secretário Nelson Pelegrino, entretanto, avalia que a qualidade de serviço do Pestana Bahia decaiu nos últimos tempos e que a solução é ajudar o grupo em melhorias estruturais e na qualificação da mão-de-obra. Um dos caminhos é o acordo de cooperação técnica mediado pela Setur, entre a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em setembro último, para atender a agências de viagem, hotéis, transportadoras e restaurantes, com linha de crédito a taxas entre 8,2% e 7,5%..

Ações

O secretário disse ainda que atendendo a demanda do trade, está em fase final de elaboração, uma campanha de marketing mostrando o resultado do esforço dos governos do estado e do município para que Salvador volte a ocupar seu lugar no cenário turístico.

Neste, informou o secretário, deverão ser apresentados projetos como o roteiro da Baía de Todos os Santos, com a finalização dos atracadouros em vários pontos ao longo da costa e a reforma da área ao redor das Obras Sociais Irmã Dulce, reforçando a opção pelo turismo religioso.

"Mas estas ações terão resultado a médio prazo, a exemplo da participação de representantes do estado e da iniciativa privada em importantes feiras de turismo do Brasil e do exterior. Mas a melhoria dos serviço pode ser feita num espaço de tempo menor e esta deve ser nossa aposta", diz Pelegrino.

Trade

Mas a situação do setor em Salvador é considerada crítica pelo presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBha), Sílvio Pessoa. "Nos primeiros 15 dias de outubro, a taxa média de ocupação é de 51%. Para que um hotel se pague é preciso que a taxa seja de no mínimo 60%".

Na avaliação do presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio, "A Bahia sofreu muito como destino turístico , devido a perda de qualidade do receptivo e a degradação do Pelourinho. Estes problemas estão sendo enfrentados pelos governos estadual e municipal".

Mas, destacou ainda que, dentro da formulação das estratégias pelo governo e pelo trade, é preciso levar em conta que os estados que ocuparam o lugar da Bahia, antes 3º estado em atração de visitantes e eventos no Brasil, Pernambuco e Ceará, continuam investindo pesadamente no setor, assim como a Paraíba, que recentemente construiu um moderno centro de convenções.

Alexandre Sampaio disse que, embora o setor hoteleiro do país tenha sofrido redução média na atividade de 30% , o período de verão apresenta perspectivas extremamente favoráveis. "Com o dólar em alta e a crise econômica, a classe média que viajava para o exterior, deve optar pelo turismo interno, com preferência para as capitais do Nordeste. As diárias também devem estar mais baixas e os pacotes serão mais atrativos em relação às companhias aéreas. Os preços deverão trazer de volta os turistas estrangeiros e o turismo deve continuar em alta com a proximidade das Olimpíadas", avaliou.

adblock ativo