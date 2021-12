Demanda cresce, mas a infraestrutura deficiente trava expansão do setor náutico

Depois de duas décadas com o desenvolvimento turístico apontando para o litoral norte, Salvador deverá finalmente voltar os olhos para o mar onde o sol se põe. Com um plano estratégico para desenvolver o segmento do turismo náutico, a implantação e recuperação de estruturas turísticas na Baía de Todos-os-Santos deverão consumir recursos da ordem de R$ 90 milhões, financiados pelo Ministério do Turismo.

Entre os projetos e a realidade do setor, no entanto, vai uma distância significativa. Com uma infraestrutura deficiente, a Bahia ainda tem um longo caminho para se tornar um mercado de ponta, com a consolidação de um polo náutico. Área de principal potencial para desenvolver o setor, a Baía de Todos-os-Santos possui uma estrutura de sete marinas, quatro clubes, nove atracadouros, sete estaleiros e 12 terminais hidroviários. Uma oferta que é considerada insuficiente perante à demanda reprimida existente no mercado baiano.

As marinas e clubes existentes na baía já não dão conta da demanda de novos barcos e lanchas e se revelam problema crônico. “Todas as marinas da baía estão lotadas. A gente tem recusado receber barcos porque não temos mais capacidade”, explica Antônio Barreto Dórea, diretor da Marina Aratu, em Simões Filho. José Dourado, gerente comercial da loja de produtos náuticos Blueboats, confirma o problema: “No mercado, já se diz ao cliente antes de comprar um barco ele deve pensar primeiro em onde vai colocá-lo”, explica.

Se a estrutura não atende às expectativas, o mercado segue em franco crescimento. Quem trabalha diretamente com o comércio de peças, motores e embarcações garante que o setor vive um momento promissor. A expansão econômica trouxe mais clientes não só de Salvador, mas também do interior e de outros estados. “Temos aqui clientes de Goiás, Paraná e São Paulo que possuem embarcações aqui”, diz José Dourado, da Blueboats.

Estaleiros - Mesmo com o mercado em expansão, a Bahia ainda está longe de possuir uma cadeia de produção completa para o setor náutico. O setor naval baiano, que se debruça sobre a construção de barcos, lanchas e embarcações de carga, experimentou um processo de declínio nos últimos anos. Hoje, o que resta da produção baiana é praticamente insignificante.

Um retrato marcante deste declínio é o Condomínio Náutico, na Calçada, em Salvador. No espaço, formado por seis grandes galpões destinados à produção de embarcações, o cenário é de descaso e abandono. Dos estaleiros que lá funcionaram, hoje restam apenas o Proamar e o Logic Bahia, tocados por verdadeiros abnegados que esperam por dias melhores.

Diretor do Logic Bahia, o empresário Carlos Palmeira conta que está reduzindo a produção e, aos poucos, está deixando de fabricar lanchas para focar na construção de embarcações de serviço e turismo.

Entre as principais dificuldades estão na falta mão-de-obra especializada e o custo com peças e equipamentos, cujos preços ficam proibitivos por conta do custo com o frete. “Ficou difícil para os estaleiros baianos sobreviverem. Perdemos em competitividade em relação à produção do Sudeste”, explica Palmeira.

O diretor do estaleiro Proamar, Wallace Wicks, que atua na fabricação de lanchas e montagem de motores, reclama de falta de apoio. “A Bahia tem potencial enorme para crescer neste segmento, mas ainda precisamos criar uma cultura náutica no Estado”.

Palmeira faz coro. Com um projeto para construção de uma embarcação turística de grande porte para criar a Operadora Baiana de Turismo Náutico, ele tem esbarrado em dificuldades par conseguir financiamento: “Temos a gana para investir, mas precisamos ter melhores condições para competir”.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste domingo, 23, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo