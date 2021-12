Decolar e CVC brigam no Conar

Não é de hoje que a CVC e a argentina Decolar estão se estranhando. Desde 2010, a agência brasileira tenta, sem sucesso, mudar os comerciais da concorrente. A briga está prestes a ganhar um novo capítulo. É que no fim do ano passado a empresa fez uma reclamação no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) contra os comerciais da agência de viagens online.

A CVC questiona os preços dos pacotes turísticos anunciados pela concorrente em rádio, TV e jornal, sob a alegação de que a empresa não informa o valor com as devidas taxas de serviço, embarque e impostos - o que acarretaria um preço superior ao anunciado. A CVC também protesta contra a liderança de mercado que a Decolar diz ter nos comerciais. A agência online se defendeu dizendo que os preços dos pacotes variam dependendo do dia. Sobre o questionamento da liderança, a Decolar informou que não concorre diretamente com a CVC, por ser uma empresa de e-commerce enquanto a CVC é uma empresa de turismo tradicional.

A decisão do Conar, publicada em dezembro foi favorável à CVC mas até hoje não foi cumprida, segundo fontes do conselho, que recebeu recentemente uma nova reclamação e está analisando o que fazer. Segundo fontes próximas à CVC, a equipe jurídica está no momento estudando uma nova forma de conter a concorrente. A CVC não quis comentar o assunto e a Decolar não respondeu. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

adblock ativo