Declaração de ITR começa segunda-feira

Os produtores rurais devem entregar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), referente ao exercício de 2012, a partir de segunda-feira, 20. O prazo termina no dia 28 de setembro, de acordo com Instrução Normativa 1.279/2012, e a declaração deve ser feita pelo site da Receita Federal (RF). A Bahia é o Estado que recebe o maior número de declarações pela RF em todo o País.



É importante lembrar que a entrega poderá ser feita pela internet até as 23:59 (horário Brasília) do dia 28, ou em CD, nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal durante o horário de expediente.

De acordo com a Receita Federal, a comprovação da apresentação da declaração é feita por meio de recibo gravado após a transmissão. Entrega da DITR fora do prazo prevê multa no valor mínimo de R$ 50, acrescido de 1% de juro ao mês-calendário ou fração de atraso, calculado sobre o total do imposto.

Pagamento - Imposto deve ser pago em no máximo quatro parcelas iguais, mensais e consecutivas. Nenhuma delas deve ser inferior a R$ 50. No caso do imposto de valor inferior a R$ 100 deve ser pago em quota única. Ainda de acorod com a Receita Federal, o contribuinte pode ainda antecipar, total ou parcialmente, o pagamento sem apresentar declaração retificadora, e ampliar o número de quotas do imposto inicialmente previsto na declaração. Entretanto, nesse caso, precisa fazer uma declaração retificadora até a data de vencimento da última quota desejada.

