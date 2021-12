Décimo terceiro beneficia 4,7 milhões de pessoas na Bahia

O pagamento do 13º salário vai injetar R$ 6,7 bilhões na economia da Bahia. O valor corresponde a aproximadamente 3,4% do PIB estadual. De acordo com levantamento do Dieese, divulgado ontem, o dinheiro extra vai beneficiar este ano cerca de 4,7 milhões de pessoas.



Os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 50,2% do total dos beneficiados com o 13º, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 48%. O emprego doméstico com carteira assinada participa com 1,8%.



Em termos de valor médio, o 13º baiano corresponde a R$ 1.346,85. Em relação aos valores que cada segmento receberá, observa-se a seguinte distribuição: os empregados formalizados ficam com 65,1% (R$ 4,4 bilhões) e os beneficiários do INSS, com 28,8% (R$ 1,9 bilhão), enquanto aos aposentados e pensionistas do estado do regime próprio caberão 6% (R$ 180,5 milhões).



País



Em todo o país, o pagamento do 13º deve injetar R$ 158 bilhões na economia. O valor é 10,4% maior do que o estimado para o ano passado. Dos cerca de 84,7 milhões de pessoas que devem ser beneficiadas pelo 13º salário, 38,6% são aposentados ou pensionistas da Previdência Social. Já os empregados formais correspondem a 61,4% do total. Na comparação com 2013, o número de beneficiários cresceu 2,9%. O cálculo do Dieese leva em conta dados do Ministério do Trabalho e da Pesquisa Nacional de Domicílios.

