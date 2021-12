Débitos de ICMS são alvo da Semana de Conciliação do TJ-BA

Os contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com processos cobrados judicialmente terão a oportunidade de negociar o pagamento dos débitos com descontos em juros e multas durante a Semana de Conciliação 2016, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), de 16 a 25 de novembro.

Em paralelo, os contribuintes devem ficar atentos porque o TJ-BA vai acelerar o julgamento desses processos e o combate à sonegação fiscal: cinco varas, das quais três da Faz enda Pública e duas criminais, já estão atuando exclusivamente com processos ligados à cobrança judicial do ICMS.

Estímulo

“A conciliação em ações de execução fiscal é um dos focos da ação do Tribunal, que irá estimular a celebração de acordos para pôr fim aos litígios”, diz a presidente do TJ-BA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. Já os processos que não forem conciliados serão julgados com maior rapidez.

Projeto de lei encaminhado pelo governador Rui Costa à Assembleia Legislativa propõe medidas para apoiar o programa de conciliação. A iniciativa estabelece a concessão de descontos em juros e multas para o pagamento de ICMS sob cobrança judicial, além de parcelamentos de até 24 meses.

Desconto e celeridade

“De acordo com as condições a serem oferecidas aos contribuintes que aderirem à conciliação, os descontos podem chegar a 70% no caso do pagamento em parcela única”, como destaca a assessoria do governo estadual.

A agilidade na tramitação dos processos envolvendo créditos tributários na Justiça e a ênfase nos crimes contra a ordem tributária são a tônica da parceria envolvendo o Executivo e o Judiciário, como explica o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório.

“Os contribuintes cobrados na Justiça estarão cientes de que os processos serão concluídos com maior celeridade, o que certamente é um estímulo à conciliação para quem se enquadra nas condições propostas”, afirma o secretário.

Congestionamento

O TJ-BA também foca na baixa das ações de execução fiscal – aquelas em que o estado ou o município cobram dívidas dos contribuintes. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, aproximadamente 50% dos processos em curso no país são relativos a esses casos, o que provoca uma taxa de congestionamento de 91%.

Decisões importantes estão sendo tomadas nesse sentido: além da mudança da competência das varas que agora trabalham exclusivamente com ICMS, um trabalho direcionado e específico para ao menos amenizar a situação no Tribunal de Justiça da Bahia foi determinado pela presidente da instituição, Maria do Socorro Barreto Santiago. Os desembargadores Maurício Kertzman, Maria de Lourdes Medauar e Lidivaldo Britto estão à frente das atividades.

Mutirões, a exemplo dos que integram o Programa Nacional de Governo Diferenciado das Execuções Fiscais, do CNJ, saneamento de cartórios judiciais das varas de fazenda Pública e os cuidados com processos de maior repercussão são algumas das atividades já promovidas.

IPTU

A Semana de Conciliação na capital baiana também vai possibilitar aos contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a chance de quitarem suas dividas relacionadas ao tributo, até o exercício de 2013. As condições restringem-se apenas aos créditos tributários do IPTU, objeto de execuções fiscais em curso no Poder Judiciário, e o prazo para pagamento será até 30 de novembro.

O IPTU de imóveis residenciais, comerciais e de terrenos (exercícios de 2011 a 2013) poderá ter exclusão total de multa e juros, com vantagem para pagamento à vista ou parcelado.

adblock ativo