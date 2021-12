Debêntures, Tesouro Direto e CDB são opções de investimentos em 2021

Entre os produtos financeiros de renda fixa, algumas debêntures (títulos de crédito de empresas), Tesouro Direto (governo) e o CDB pós-fixado com liquidez diária estão entre as principais apostas dos especialistas como sendo as melhores opções de investimentos em 2021 –, para quem quer começar a guardar um dinheiro ou formar uma reserva de emergência.

A queda da Selic para 2% ao ano em 2020 derrubou a rentabilidade dessas modalidade ditas mais conservadoras, mas elas ainda costumam remunerar melhor que a poupança, dizem.

Para tanto, e considerando quem tem pouco traquejo com finanças, as dicas são ficar sempre atento ao noticiário, aos humores do mercado, pois não há uma fórmula simples, ou única, falam os mesmos analistas. A receita continua sendo diversificar – ou seja, não apostar todas as fichas em uma única cesta –, manter a cautela, e o radar ligado. Planejador financeiro pessoal, Edisio Freire orienta que um iniciante no assunto tenha em mente o objetivo pretendido e o prazo [de utilização do recurso], para a escolha apropriada de um produto com “liquidez coerente”.

“Tem de ter muita cautela, não existe uma resposta simples, depende de muita coisa, do perfil da pessoa, idade, o tempo em que se quer utilizar o dinheiro, objetivo –, se para a compra de imóvel, férias, aposentadoria. Se o perfil é mais arrojado, ou conservador. E ficar atento ao prazo de resgate, taxas de entrada, administração, saída”, fala.

“Também é bom prestar atenção às sugestões de corretores, gerente de banco, e não deixar toda a bola com eles. É preciso buscar informação, eles vão fazer o papel deles para com as instituições na qual trabalham”.

Recorde na B3

Freire destaca ainda que, quem tiver perfil mais arrojado e quiser começar a transitar entre fundos imobiliários e multimercado, títulos que mesclam receita variável e fixa, este é um bom momento. Mas que, se o interesse for um pouco do “estresse” do mercado, que aí as opções são fundos de ações, papéis da bolsa de valores, de empresas internacionais e boa performance.

Sinal de que crise é momento também de arriscar é que, em plena pandemia do novo coronavírus, com uma série de impactos na economia de todo o mundo, o número de pessoas físicas na B3 (bolsa de valores brasileira) bateu recorde e ultrapassou a marca de três milhões de investidores este ano, 82% mais que o registrado no final de 2019.

Em uma live nas redes sociais, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, destacou o resultado, “em um ano marcado pela combinação de volatilidade nos preços dos ativos, taxas de juros no patamar mais baixo da história, e estímulo monetário”.

“Uma geração nova, majoritariamente [composta por] jovens com menos de 40 anos; 50% tem menos de 39 anos, e começou a investir com R$ 500, mas diversificando, investindo em vários produtos e com mentalidade de longo prazo. Porém, 20 milhões de brasileiros ainda poupam exclusivamente com a poupança, com saldo acima de R$ 5 mil”, disse.

“Ou seja, o potencial [existente] de migração é muito grande. Um ano volátil, com uma crise inédita, em que as autoridades monetárias responderam com juros em queda, diferentemente de outros momentos, com o objetivo de atrair capital; e inflação sob controle”, falou.

No mesmo encontro, o diretor-presidente da gestora de recursos do Banco do Brasil (BB DTVM), Aroldo Salgado de Medeiros Filho, afirmou que a empresa termina o ano com “captação positiva”, o que demonstra “resiliência por parte dos cotistas dos fundos, que, mesmo em um ano dificílimo, registrou-se grande migração para fundos mais arrojados, investimentos no exterior, fundos que investem em ouro, em empresas globais, títulos a um centavo. Produtos concebidos de acordo com o público”.

adblock ativo