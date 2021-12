De olho no seu bolso: organize as contas para o ano novo

Final do ano é a hora de fazer uma retrospectiva e, principalmente, analisar a situação financeira. Contabilizar as dívidas e evitar que elas acumulem em 2017. Fazer uma lista com valores gastos é uma alternativa para organizar o orçamento e gastar somente o necessário, conforme orienta o economista e educador financeiro Edval Landulfo.

"Todos os gastos devem ser inseridos em uma planilha. O planejamento permite a visualização do orçamento e inibe a aquisição de novas dívidas. O ideal é inserir 10% a mais do valor pago para cada item, por causa do reajuste anual". Além disso, o economista destaca a importância de planejar gastos com festas e demais comemorações, como aniversários e carnaval, por exemplo.

Esse planejamento deve ser feito, no máximo, até o mês de abril. Nele, o consumidor deve analisar o orçamento, e até a possibilidade de complementar a renda desenvolvendo uma atividade para garantir uma renda extra. "Além de economizar nos gastos pessoais, costurar, dirigir, fazer artesanato e cozinhar, são algumas opções para quem deseja complementar a renda nas horas vagas", sugeriu.

Dica do especialista!

Utilizar o cartão de crédito como uma renda extra é um dos principais erros do consumidor. Por isso, o economista alerta para compras realizadas no cartão ou carnê. "O consumidor deve analisar todas as compras realizadas no cartão de crédito ou carnê. Elas não devem comprometer 30% da renda líquida.

O ideal é sempre verificar a possibilidade de pagar a vista, garantir um desconto e se livrar de dívidas". Se o consumidor constatar que não pode efetuar o pagamento de maneira integral e optar pelo parcelamento, as parcelas devem ser incluídas na planilha. É importante também que o consumidor evite sair com cartão de crédito para não gastar indevidamente.

Outra alternativa para não se embaraçar e iniciar um ano livre de dívidas, é utilizar o 13º para pagar as dívidas do início do ano, como IPVA, escola, fatura e viagens.

Como planejar os gastos?

O planejamento financeiro pode ser feito ao longo do mês, através de avaliações e anotações referentes aos gastos da família. A partir daí, é possível identificar onde está o gasto excessivo e o consumidor pode começar a mudar os hábitos financeiros, passando a economizar para realizar sonhos como viajar, comprar um veículo, residência, além de quitar as dívidas.

O primeiro passo é comprar apenas o necessário e o que pode ser pago a vista. Quando não estiver podendo gastar, adote o hábito de sair de casa sem cartão de crédito. Segundo o educador financeiro Edval Landulfo, a prática pode diminuir o uso compulsivo do crédito. “ao sair sem cartão de crédito, o consumidor só compra o que pode pagar a vista".

