De olho na liderança, Claro aposta em novos planos e expande rede

A Claro – operadora do grupo mexicano América Móvil – está apostando em investimentos em tecnologia, na expansão da rede de lojas e no lançamento de novos planos e serviços para conquistar a liderança do setor no país. Na Bahia, a companhia pretende, até o final deste ano, levar o 4G para mais 40 cidades (hoje são 55) e modernizar as redes de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Lauro de Freitas. E mais: vai implantar 18 sites (locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão de sinal de celular) nas BRs 324 e 415 e na Linha Verde. Isto significa que, até março do ano que vem, o cliente da operadora vai poder falar no celular e navegar na internet em qualquer trecho destas rodovias, sem risco de perder o sinal.

“O compromisso da Claro é entregar a melhor experiência de serviços ao consumidor baiano e para isso tem um plano robusto de investimento para modernização e expansão da rede do estado”, afirmou o CEO da companhia, Paulo César Teixeira, que esteve nesta quarta-feira, 30, em Salvador para apresentar o novo conceito de loja da operadora.

A solenidade foi realizada na unidade do Shopping Barra e reuniu ainda os principais executivos do grupo no país, como o diretor regional para a Bahia e Sergipe, Marco Aurélio Alves, o diretor-executivo, Leandro Bueno, o diretor-executivo de operações PME, Pedro Svacina, e o diretor-executivo de engenharia, André Sarcinelli.

Marco Aurélio Alves disse que a Claro é hoje a única operadora de celular presente em todos os 417 municípios baianos. A segunda colocada opera em 282 cidades. Em Salvador, a empresa possui 282 estações de transmissão da tecnologia 4G, contra 144 da concorrente mais próxima.

“Temos ainda o 4G mais rápido do Brasil, de acordo a OpenSignal (empresa especializada no mapeamento da cobertura de redes sem fio)”, diz Alves. “Nos próximos meses vamos focar os investimentos na modernização da rede das grandes cidades baianas, além dos eixos de mobilidade estadual”, acrescentou. Em todo o país, a operadora irá modernizar nove mil sites.

Pacotes

No comando da Claro há quatro meses, o gaúcho Paulo César Teixeira tem se movimentado, principalmente, para atrair o consumidor pessoa física. A aposta tem sido a oferta de pacotes diferenciados. Hoje, todos os planos pós e pré-pagos da companhia oferecem ligações ilimitadas, ou seja, o cliente fala com quem quiser, independentemente da cidade e da operadora de destino, seja para um telefone fixo, seja para um móvel. O que varia é a franquia de internet, que vai de 5 GB a 25 GB. Além disso, o cliente conta com uma série de serviços já incluídos no plano, como o Claro Música, Claro Vídeo, Banca Digital, dentre outros. Os planos custam a partir de R$ 99,99/mês.

“Lançamos um plano que transforma algo que era um dogma no setor, acabando com efeito clube, indo para o ilimitado. E vamos trazer outros passos na sequência nesse rumo à liderança”, afirmou o CEO da Claro.

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Claro encerrou o primeiro semestre com 62.272.211 clientes, atrás da TIM (60.831.205 de acessos) e da líder Vivo (74.335.209). “Com a retomada do crescimento econômico, a expectativa é de crescimento dos negócios nos próximos meses”, afirma Teixeira.

