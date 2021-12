De mansão a quarto e sala, decoração otimiza espaços

Vamos falar a verdade, quem é que não gosta de uma casa bem arrumada? Um apartamento funcional, com o melhor aproveitamento dos espaços, as cores certas, o mobiliário moderno e confortável. Todo mundo. Mas isso não é tarefa fácil, principalmente quando se trata de deixar o lugar com a "cara" do dono. E é aí que entra a figura do designer ou arquiteto de interiores - que comemora hoje o Dia do Decorador.

E não venha o leitor dizer que decoração é coisa para quem tem dinheiro e mora em mansão. Segundo os especialistas, para cada bolso existe uma ideia e, mais do que nunca, espaço pequeno precisa de "solução" - ser otimizado.

"O papel da decoração é um conjunto (de intenções). É propiciar conforto, otimizar custos e espaços. Quando eu digo custos, é utilizar os materiais mais apropriados, é valorizar o imóvel, torná-lo bonito, funcional", afirma Eliane Kruschewsky, 32 anos de experiência.

Ainda de acordo com Eliane, quanto menor o lugar (apartamento), mais é necessário arrumá-lo. "O (imóvel) pequeno precisa ser bem resolvido, aproveitado. Ter soluções adequadas".

Para o designer Marcelo Borges - sócio de Arthur Athayde na MA Interior Design, um dos catorze escritórios presentes na MostraBlack, considerado um dos mais importantes eventos do setor e que começa terça-feira, na capital paulista -, decoração é sinônimo de "qualidade de vida".

"Nada é mais justo do que, no fim de um dia de trabalho, chegar em uma casa arrumada, onde a pessoa possa se sentir acolhida. Muita gente já entende que não basta mobiliar. A classe média, os casais mais jovens, todos querem mais personalidade. As próximas gerações também vão querer, por isso o mercado tende a melhorar", diz Borges.

Popularização

Rebaixamento de teto com gesso, iluminação, diagramação de piso, detalhamento de mobiliário, pontos elétricos, hidráulicos. De acordo com Cátia Bacellar, "os clientes hoje estão muito mais atentos às novidades, tendências, novas tecnologias. Eles estão dando mais importância ao morar bem e à qualidade de vida".

"Com o aumento da sensação de insegurança, muitos têm trocado a rua, a ida a restaurantes, pelas suas casas. E para isso querem deixá-las mais bonitas. Fazer delas um ponto de encontro para receber amigos e familiares", diz.

A tese de que a decoração está mais difundida e popularizada é corroborada pelo conselheiro do G10 Premium Decor, Léo James. "Antigamente, (decoração) era coisa de rico, muito rico. Só para quem tinha apartamentão. Hoje, a pessoa não faz mais um closet sem estar acompanhado de um profissional (da área)", conta ele.

"O que a gente faz é viabilizar o sonho do cliente dentro da sua realidade (financeira)", diz Tessa Tironi.

