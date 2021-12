CSN negocia retomada da Transnordestina

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) confirmou ontem que tem mantido conversas com o governo federal para a retomada das obras da ferrovia Transnordestina, que ligará o interior do Piauí aos portos de Pecém (CE) e Suape (PE). Já foram investidos na obra R$ 6,2 bilhões e ainda faltam R$ 6,7 bilhões para concluir os 48% da ferrovia que restam para ser feitos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo