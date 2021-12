Crise restringe o acesso de baianos a financiamento

O micro ou pequeno empreendedor baiano que estiver pensando em tocar um novo projeto na empresa, contando com dinheiro de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pode encontrar dificuldades para obter o financiamento via bancos que tradicionalmente fazem o repasse dos recursos. Diante da crise e do consequente aumento da inadimplência, as instituições financeiras vêm ampliando as exigências para liberação de crédito, principalmente no caso das linhas do cartão BNDES, de juros mais baixos.

É o que alega o BNDES entre os motivos apontados, além do próprio efeito crise, para a queda de 60% dos desembolsos do cartão BNDES para micro, pequenas e médias empresas, somente nos cinco primeiros meses do ano. De R$ 2,84 bilhões caiu para R$ 1,15 bilhão em todo o país. Os bancos estariam evitando liberar recursos do BNDES para não arcar com os riscos da operação, já que o BNDES, como fonte de recursos, não dá garantias aos agentes de repasse para os prejuízos em caso de calote.

Resultado: ao procurar um banco, o empreendedor acaba sendo estimulado a pegar linhas com taxas mais altas, diretamente oferecidas pelas instituições. No contra-ataque, o banco estatal até lançou um novo sistema de aprovação automática de operações do banco, chamado de BNDES Online. "A plataforma conecta os processos automatizados dos agentes financeiros aos do BNDES, proporcionando às operações indiretas ganhos de eficiência, celeridade e segurança", afirma a instituição, em seu site.

Finame caiu

Na Bahia, a superintendência regional da Caixa Econômica Federal informa que, embora possuam taxas mais atrativas e prazos mais alongados, "as linhas do BNDES não são adequadas ao público do microcrédito, necessitando que o cliente tenha acesso a linhas mais simples, passando pela orientação do agente de crédito para que, à medida que for desenvolvendo o negócio, possua condições (financeira e de gestão do negócio) para pleitear as linhas do BNDES", como explica a instituição em nota enviada à reportagem de a TARDE.

Em relação às operações do BNDES via a instituição na Bahia, a Caixa informou que houve redução de contratação somente nas linhas de financiamento da produção e aquisição de máquinas e equipamentos nacionais (Finame). A queda foi de 22,5% no período de junho de 23016 a junho de 2017. A Caixa alega, entretanto, que a retração do crédito no caso da linha Finame na Bahia acompanha comportamento semelhante nos demais estado do país, "por reflexo da atual conjuntura econômica", frisa a nota, enfatizando que "apesar da Caixa não ter feito qualquer alteração ou restrição quanto à oferta de crédito nas linhas com recursos do BNDES, a demanda das empresas observa o comportamento do mercado".

De acordo com a nota da Caixa, dentre as instituições credenciadas pelo BNDES para operar com o segmento de micro, pequenas e médias empresas, a instituição lidera o ranking no volume de operações contratadas no Nordeste até junho deste ano, como informou, sem destacar se houve redução no total contratado neste segmento. Enfatizou que para as linhas para capital de giro (Progeren) houve, no mesmo período, aumento de 200% na Bahia.

Procurada pela reportagem, a superintendência do Banco do Brasil na Bahia preferiu não se pronunciar sobre eventuais restrições impostas pelo banco para liberar recursos do cartão BNDES. Segundo dados do próprio BNDES, entretanto, o BB era o maior repassador da linha, mas neste ano caiu para o 3º lugar, com participação de 15% nos desembolsos.

Banco do Nordeste

A gerente executiva da superintendência estadual do Banco do Nordeste, Ana Casiópia Barreto, informou que o banco opera diretamente com o cartão BNB e com linhas lastreadas ao Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) e que tem controlado a inadimplência "por meio de mecanismos de renegociação de dívidas e reescalonamento", tendo taxa de inadimplência como "uma das menores dos últimos anos", com frisou, sem citar o percentual.

Quanto à oferta de crédito, ocorre o contrário, segundo a executiva do BNB: "Ano após ano, a oferta de créditono BNB vem sendo sempre crescente, jamais decrescente".

adblock ativo