Crise gera oportunidade para mudar e até expandir negócios

Crise deve ser sinônimo de mudança e crescimento. Casos de problemas financeiros ou queda de venda do produto da empresa devem ser vistos como oportunidade para mudar a forma de gerir o negócio e inovar, falam especialistas.

O primeiro passo é sempre identificar o problema. De acordo com o empresário e diretor do Grupo Prepara, Rogério Gabriel, muitas empresas já enfrentavam problemas estruturais que só ficaram evidentes quando a quantidade de vendas, por exemplo, caiu. "Esse é um cenário em que as vendas caem razoavelmente. Quando o lucro cai, a primeira opção de muitos empresários é o corte de pessoal, mas há maneiras de otimizar o serviço, aplicar inovações na empresa de forma que o lucro cresça", afirma Gabriel.

Procurar consultoria de empresas especializadas ou até mesmo de um profissional da área de finanças pode ser crucial nesse processo de mudanças dentro da empresa, que nem sempre significa cortes. "A simples otimização de serviços e processos dentro da empresa já traz resultados, como aumento do lucro ou ao menos diminuição de gastos desnecessários", explica o gestor do programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do Sebrae, Eduardo Garrido.

De acordo com o vice-diretor de marketing da Empresa JR. da Escola de Administração da Ufba, Pedro Gil, muitas das empresas que entram em contato com a Empresa JR. em busca de consultoria tinham, na verdade, problemas de gestão envolvendo falta de estudo de mercado e marketing mal desenvolvido.

"Quando uma empresa entra em contato conosco, fazemos entrevistas e primeiro identificamos a origem do problema. Fazemos pesquisa de mercado, marketing e outros e acompanhamos a empresa enquanto ela desenvolve o plano de gestão que sugerimos", explica Gil, estudante do 3º semestre de administração pela Ufba. De acordo com ele, os estudantes atuam como voluntários na Empresa JR. e recebem formação teórica e prática necessárias quando entram na instituição.

Alternativas criativas



O colégio particular São Luís, já no mercado há 57 anos, sofreu com o alto nível de inadimplência durante este ano, mas mostrou que inovação e organização são essenciais para se sobressair na crise. A coordenadora de ensino do São Luís, Rita Ribeiro, explica que junto ao Sebrae estão aplicando o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp), que ensinará aos estudantes bases do empreendedorismo, um diferencial.

"Estamos revertendo a inadimplência através de acordos que caibam no bolso dos pais. Assim não perdemos alunos. Também oferecemos bolsas de estudos próprias do colégio", explica a coordenadora. Além disso, o colégio passou por um processo de capacitação de pessoal e melhoria na gestão da empresa. Muitas vezes, só essas mudanças ajudam na estabilidade da empresa.

adblock ativo