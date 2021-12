Crise é oportunidade para melhorar e até repensar o negócio

A taxa de desemprego total da região metropolitana de Salvador aumentou, ao passar de 17,5% para 18,2%, segundo dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego da SEI/Dieese, divulgada na última quinta-feira. Mais uma das notícias sobre a crise que pipocam em nossas caixas de e-mail, telas de TV, bancas de revista e timelines das redes sociais.

Com menos gente empregada, o consumo de produtos e serviços fatalmente diminui. A crise está aí, claro, mas é preciso viver, e para muitos ela pode ser uma oportunidade de melhorar a performance da empresa ou mesmo repensar o negócio.

"A percepção geral é que as coisas continuarão piorando um pouco. E isso não deve mudar até 2016, então a empresa que não fizer ajuste vai perder receita", afirma Ricardo Teixeira, sócio da Deloitte, empresa especializada em organização de negócios.

Por ajuste entenda-se a possibilidade de adequar a estrutura para uma receita menor, reduzir custos, diminuir a margem de lucro. Também renegociar contratos.

Novas possibilidades



Em momentos como este, muitas empresas de grande e médio portes abrem mão de contratos que não sejam suficientemente lucrativos para sua estrutura, acenando com oportunidade para o micro e o pequeno empresário. "Os menores têm mais chances de entrar em mercados locais, temporariamente abandonados", avalia o consultor.

A empresária Eneida Leite, sócia da Tyno, consultoria tributária e empresarial, com filiais em capitais do Sudeste, abriu uma em Salvador de olho no Nordeste do país. "Há muitas empresas de perfil familiar nesta região e que, na atual conjuntura, querem e precisam profissionalizar sua gestão. É aí que a gente entra. Acredito que explorar este mercado agora é uma boa estratégia", avalia Eneida.

Para ela, é fundamental otimizar processos, sanear finanças e saber vender e comprar bem. "Os bons negócios vão continuar crescendo em função das demandas do mercado", analisa a empresária.

Para Alã Santana, proprietário da Viver com Segurança, especializada em venda e instalação de equipamentos de vigilância, o bom senso e um certo destemor têm funcionado. Desde o ano passado ele se organiza para atravessar esse tempo instável. "Prefiro reduzir lucro a perder pessoas, por exemplo, porque isso impactaria a qualidade de meus serviços", pondera, afirmando que até agora não houve queda no faturamento.

União faz a força



Ele também criou um clube de contas junto com outros empresários, aumentando o poder de barganha e, por conseguinte, o preço final dos equipamentos. E não para por aí. "Estou estruturando a empresa e vou lançar um clube de descontos para condomínios no próximo semestre", entusiasma-se.

O pessimismo não é o estado de ânimo adequado para estes tempos, acredita o superintendente do Sebrae Bahia, Adhvan Furtado. De acordo com ele, " a crise deste ano passa" e "quem se preparar agora já sai na frente no ano que vem". Até por conta de sua estrutura, a micro e a pequena empresa têm mais capacidade de adaptação e podem alterar rapidamente sua estratégia no mercado. "Resta planejar o futuro, sempre de olho no dia a dia", explica.

