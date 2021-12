Crianças contam o que querem de presente no dia 12

Sabe aquele urso de pelúcia que você viu na vitrine, achou a coisa mais linda, e pretendia dar de presente ao seu filho no dia 12 de outubro? Esqueça. A reportagem conversou com as principais interessadas na data e as crianças contaram o que querem de presente nesse dia. Bicicletas, DVDs de musicais infantis e roupas não estão na lista. Ainda segundo as crianças, alguns brinquedos até podem ser alternativa, desde que estejam associados a algum tipo de tecnologia. E por falar nela, celulares, videogames e Ipods são muito bem vindos.

A estudante Maria Luíza Guedes, 10 anos, já tem tudo planejado, pediu para a mãe uma boneca Monster High. O item - bonecas que imitam os principais monstros dos clássicos de terror como a múmia, vampiros e zumbis - é febre entre as garotas dessa faixa etária e vale entre R$ 99,90 e R$ 130.

"Eu queria um Iphone, mas minha mãe disse que era muito caro e que não podia me dar. Daí pedi a boneca porque é legal e bastante diferente", explica a menina, que ainda diz ter outros planos para o dia. "Se tudo der certo, vou passar o dia no shopping, depois vou ao cinema e comer alguma coisa", complementa.

Já Matheus Alves, 8 anos, não abre mão do Console Oficial Xbox, videogame que vem com controle sem fio. "Não sei se vou ganhar. Peço para meu pai um videogame melhor desde o ano passado. Esse é caro, mas é o melhor", enfatiza o menino sobre o valor (de quase R$900) que o pai se recusa a gastar.

Comércio - O Dia das Crianças é considerado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) como uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. Só perde para o Natal e o Dia das Mães. A data, comemorada nesta sexta-feira, no mesmo dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil), representa uma oportunidade tanto para marcas quanto para varejistas investirem pesado para conquistar a atenção dos pais e, principalmente, dos seus filhos.

Os pais, para não gastarem tanto, aproveitam todas as promoções que podem. Em meio à correria para comprar o presente do filho Rhuan, de 2 anos, a enfermeira Milene Carvalho pretende desembolsar no máximo R$100. "Vim ao shopping para resolver umas coisas e depois comprar uma lembrancinha para ele. Provavelmente devo comprar um boneco, um jogo ou um quebra-cabeças do Cocoricó, que ele ama".

Já a fonoaudiologia Deborah Marques é a favor de fazer atividades no dia da crianças. Ela explica que começou a educar o filho Davi, de 2 anos, sem necessidade de ganhar presentes na data comemorativa. "Ele ganha sempre, não precisa disso. No dia, vou levá-lo para algum lugar".

