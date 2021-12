Crianças aprendem como administrar o dinheiro

É apostando na ideia de que bons hábitos começam na infância que pais e educadores vêm se empenhando em ensinar as crianças a lidarem com dinheiro. A primeira pergunta dos pais é: quando é o momento certo de começar a educação financeira para as crianças? Os especialistas afirmam que ao primeiro pedido de compra, já é hora de começar a introduzir o assunto.

Esse momento costuma chegar por volta dos 2 anos de idade. "Se a criança pede para comprar é porque vem observando os pais e já sabe o que é dinheiro, quem o tem e que ele serve para comprar coisas divertidas e gostosas", explica a educadora e autora de livros sobre educação financeira Cássia D'Aquino.

Aos 3 anos, os pais podem começar a ajudar os filhos a ponderarem sobre as escolhas de consumo. As categorias "caro" e "barato" e "necessidade" ou "desejo" surgem para a criança a partir dos comentários dos pais.

Outro exercício que pode ser feito é a elaboração da lista do supermercado. "Você pede para o seu filho ir ver o que está em falta e vai montando a lista com ele", exemplifica Cássia. "Esse é um tipo de exemplo de planejamento financeiro que os pais podem dar. As crianças são muito concretas, precisam ver para aprender", diz a especialista.

Conforme a criança vai crescendo, os pais podem desenvolver outros tipos de atividade de planejamento, como a da viagem de férias. "A partir dos 7 anos, já dá para discutir com a criança e combinar coisas, como a família sair menos para jantar a fim de poder economizar para a viagem, e distribuir tarefas, como pesquisar as passagens. Desse jeito, as crianças percebem que as coisas não caem do céu. Se os filhos virem que dá prazer planejar, que não é um sacrifício, o resultado é positivo", observa Cássia D'Aquino.

Mesada - Um dos meios mais tradicionais para introduzir os filhos no mundo das finanças é a mesada. Mas, atenção, pais: esse dinheiro deve ser apresentado a criança como instrumento de educação financeira e não como direito. "A mesada tem que ser negociada entre pais e filhos. A criança tem que ver que não se trata de um dinheiro dado, mas que vai administrar um dinheiro que é da família. É interessante introduzir a mesada assim que a criança cria hábitos de consumo fora de casa", ensina o especialista em educação financeira Gustavo Cerbasi.

Cássia D'Aquino aconselha que a mesada só deve ser dada a partir dos 10 anos. Antes disso, a partir de 6 anos, é interessante que as crianças recebam a semanada. A equação da especialista para o valor semanal é de R$ 1 por idade. A partir dos 10 anos, quando a mesada é introduzida, a conta muda para a idade multiplicada por R$ 8. "O interessante nessa faixa etária é que já podem argumentar valores, e isso é positivo porque desinibe para esse tipo de discussão na idade adulta", diz a autora.

