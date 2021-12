Criador da marca Perini volta ao mercado

Salvador acordou nesta quinta-feira, 5, com a primeira delicatessen com a assinatura do empresário espanhol Pepe Faro, após cinco anos e quatro meses afastado deste segmento em função do acordo firmado com a marca Cencosud, que adquiriu a rede Perini, em 2010, por US$ 27,7 milhões.

Instalado num prédio de 300 m², na Avenida Paulo VI, na Pituba, o Almacen Pepe abre as portas com um mix de mais quatro mil produtos. Mais de 90% destes são de importados. O restante, de procedência nacional, foi garimpado pelo próprio empresário entre os melhores produtores artesanais do Brasil.

Com um investimento de cerca de R$ 3,5 milhões, a marca pode ser o piloto de uma nova rede. "A ideia é voltar ao mercado varejista e observar como será a aceitação do público. Não temos ainda planos para outras, mas este é um modelo que dá para multiplicar", diz Alexandre Maia, diretor comercial do grupo Carballo Faro, que pertence à família do espanhol.

Brinquedo

Envolvido na arrumação da loja, seu Pepe parecia uma criança que recebeu seu brinquedo de volta. De tão contente passou a palavra para os filhos. "O negócio é deles", riu, enquanto se escondia atrás das garrafas para não ser fotografado. "Ele está muito feliz, só sai daqui de madrugada, quando tiver tudo pronto", disse a filha Sandra, que, ao lado do irmão André, compõe com o pai a sociedade do novo negócio familiar.

Com um projeto arquitetônico que remete a um charmoso empório europeu, assinado por Euclides Mendonça, a loja conta com áreas de panificação, embutidos, queijos, cortes especiais de carnes, mariscos, vinhos e destilados.

No mezanino foi instalada uma área para atendimento privativo a clientes que querem fazer encomendas, contratar eventos, etc. Depois do Natal, o espaço abrigará também uma sala reservada para degustação, com capacidade para até 30 pessoas.

Curioso é que dos 40 empregados do Almacen Pepe, 99,9% trabalharam na Perini da época de seu Pepe. Mas eles fazem questão de esclarecer: "Não tiramos ninguém de lá. A grande maioria já atuava em outras empresas".

Intimidade

O clima entre a equipe e o patrão é de total sintonia e intimidade. "O que queremos é exatamente isso, manter esse clima de família, da boa qualidade de serviço, do preço, da oferta de produtos diferenciados que sempre marcaram nossos negócios", diz Maia.

É com essa interação que os Faro planejam reconquistar a clientela que deixaram há cinco anos para se dedicar exclusivamente a importação e distribuição de produtos por meio da Carballo Faro.

"O Almacen Pepe agora é um cliente da Carballo Faro", explica o diretor comercial. Sim, mas o que a reportagem viu lá no final da tarde de ontem (quarta-feira), foi tudo junto e misturado. "Está todo mundo vibrando junto e colaborando para deixar a loja pronta para amanhã (quinta-feira)".

A proposta inicial dos sócios é terceirizar a produção. Na área de panificação, por exemplo, buscaram dois parceiros para produzir pães artesanais. Para garantir a qualidade, importaram um padeiro da França para treinar os fornecedores. Completando o mix, o Almacen Pepe conta com uma área de hortifrúti, com produtos selecionados.

