Crescem vendas de cosméticos para homens pela internet

Que os homens estão cada vez mais vaidosos, não há dúvidas. A novidade é que, além de comprar itens de beleza nas lojas físicas, o público masculino também resolveu apostar no e-commerce para fazer as aquisições. Segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), 43% dos homens entrevistados, afirmaram ser super vaidosos, sendo que 74% deles gastam mais, pela internet, quando acompanhados por uma mulher.



Em números gerais, o Brasil se tornou o 2º maior consumidor do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. O país teve crescimento de 16%, nos últimos cinco anos, com relação ao consumo masculino. Para 61,9% dos homens, o cuidado com beleza é mais do que uma questão de luxo, é uma necessidade.



Prova desse aquecimento é o aumento do número de lojas virtuais voltadas para esse segmento. A pesquisa aponta ainda que 70% deste público participam ativamente das compras pela internet.



Cuidado na Compra



O diretor da Agência de Marketing Digital (Sigu), Vitor Gouveia, orienta cautela ao realizar compras pela internet. De acordo com o consultor, é importante que os consumidores realizem uma pesquisa de preços e popularidade do site, antes de comprar, além de não fornecer informações pessoais desnecessárias. "Rastrear o encaminhamento da compra e sempre desconfiar de erros excessivos de português, para evitar prejuízos e desgastes, também são métodos eficazes", esclarece.

