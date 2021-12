Crescem queixas contra planos de saúde

Sem maiores opções de planos de saúde individuais ou sujeitos a contratos coletivos não regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os usuários baianos aumentaram, este ano, as queixas no Procon contra as operadoras do serviço. Foram 291 reclamações registradas no órgão de defesa do consumidor no primeiro semestre, contra 279 feitas no mesmo período no ano passado. O fato se agrava porque atualmente na capital baiana apenas a Hapvida ainda oferece planos individuais, o que deixa os usuários sem maiores alternativas na busca por preço e qualidade.

A questão é que não é tão simples ter acesso aos planos coletivos. É preciso estar empregado, ser sócio de empresa ou fazer parte de sindicato ou outra associação para poder contar com planos empresariais ou de adesão (feito por meio de entidade de classe), o que dificulta ou impede o acesso do trabalhador informal, por exemplo - o que já torna a situação ainda mais preocupante, diante da ameaça de aumento do desemprego com a retração econômica enfrentada pelo país.



Idec

Engana-se, porém, quem pensa que a participação em plano empresarial ou de adesão representa, necessariamente, uma vantagem: de acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), os contratos coletivos envolvem elevados riscos para os usuários, sendo que o principais problemas são relativos aos casos de rescisão unilateral de contrato pela operadora, além de aumentos abusivos. Daí as queixas frequentes no Procon. Já o plano individual deixou de ser oferecido pelas grandes operadoras, que hoje só contam com a modalidade em planos antigos, em número já suficiente para a cota mínimo da ANS.

Fiscalização

"Essa foi a forma encontrada pelas empresas de planos de saúde para fugir da legislação e da fiscalização da ANS, uma vez que os planos coletivos não precisam submeter seus reajustes anuais ao órgão e podem ser rescindidos unilateralmente pelas operadoras quando estas bem entenderem", explica a advogada do Idec, Joana Cruz, alertando que, em muitos casos, é exigida apenas a abertura de uma empresa simples, com apresentação de um número no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) e inclusão de mais dois dependentes para que o contrato seja coletivo.

"A estratégia representa uma falsa coletivização", diz Joana, lembrando que "famílias e pequenos grupos têm adquirido contratos assim, sem saber dos riscos de reajustes altos".

Reajuste à vista

Segundo o Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia, no ano passado, os planos individuais, sob a regulação da ANS, sofreram reajuste de 9,64%, enquanto os planos empresariais e de adesão aumentaram 21%.

O presidente da entidade, Wanderson Nascimento, explica que, diante da omissão da ANS, 90% dos planos convencionaram o mês de julho para os reajustes anuais, aplicados geralmente acima da inflação. No caso dos planos individuais, no mês passado, a Agência autorizou um reajuste de 13,35% - o que já está tirando o sono dos usuários dos planos coletivos que aguardam agora pelo aumento, que geralmente sempre foi muito maior que o aplicado aos planos individuais.

Na Bahia, a situação é ainda mais preocupante, como informa Nascimento: "Com a escassez de hospitais na Bahia, levando a preços elevados para uma diária em unidade de terapia intensiva (cerca de R$ 6 mil), as negociações sempre acabam pesando mais nos contratos com empresas e associações que dispõem de planos de adesão".

A presença de poucas operadoras atuando no mercado do estado também contribuiria, segundo o presidente do sindicato, para elevar os índices adotados nos reajustes dos contratos com empresas e associações locais.

Plano individual

Conforme dados do sindicato, enquanto São Paulo conta com 22 planos, sendo que apenas seis ainda ofertam planos individuais; na Bahia, das seis operadoras atuantes, apenas uma oferece a modalidade regulada pela ANS: a Hapvida. A operadora, que atua com rede própria nas regiões Norte e Nordeste do país, registrou crescimento de 23,27% no primeiro trimestre deste ano, somente na capital baiana.

adblock ativo