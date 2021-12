Cresce produção industrial no Reino Unido

A produção industrial do Reino Unido avançou mais do que o esperado em fevereiro ante janeiro, diminuindo o risco da economia cair em uma recessão no primeiro trimestre de 2013.

O Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) afirmou nesta terça-feira que a produção industrial subiu 1% em fevereiro ante o mês anterior, ajudada pela recuperação em extração de gás e petróleo, uma alta em produção mineradora e um avanço na produção de energia em resposta às baixas temperaturas. A produção do setor de manufatura avançou 0,8%, segundo dados da ONS.

A alta na produção industrial foi maior do que a prevista pelos analistas. Economistas haviam previsto que a produção industrial subiria 0,5% em fevereiro ante o mês anterior e a produção do setor de manufatura avançaria 0,5% na mesma comparação.

Em relação ao ano anterior, a produção industrial caiu 2,2% em fevereiro e a do setor de manufatura recuou 1,4%. Economistas previam uma queda de 2,6% na produção industrial e de 1,3% no setor de manufatura. As informações são da Dow Jones.

